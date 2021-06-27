你有居家上班及視訊上課的需求嗎？你是否發現家中空間有限，且長時間觀看小螢幕容易造成眼睛不適？宏碁集團旗下子公司AOPEN建碁宣布推出兩款無線微型投影，輕巧機身移動方便，投影大視野讓你在家工作及學習更輕鬆有效率。

PV12以及QF12都具備輕巧與時尚機身，擺放在家中不佔空間，能利用家裡的白色牆壁投影，並可以與電腦和手機連結，使在家辦公也能擁有清晰大畫面。 因投影機為反射光源，經牆面、布幕反射而出，眼睛並不會直接接收到光源帶來的傷害， 使在家辦公、學習與影音娛樂更加輕鬆。而透過新一代的LED技術增強了投影亮度、色彩與光源使用壽命，其豐富的投影色彩將帶來栩栩如生的視覺體驗。QF12搭載5000 LED流明亮度的長效光源，光源壽命高達50000小時。而PV12具備700LED流明LED光源，有30000小時光源壽命，若每天使用4小時，使用壽命長達20年。PV12重量僅有440克、厚度僅36mm； QF12擁有Full HD高畫質解析度(1920*1080)，等於輕鬆把會議室搬回家。

值得一提的是，有別於目前市場上微型投影機僅允許以一個標準水平角度投影、且必須壓縮手機畫面的問題，PV12及QF12皆擁有獨家自動垂直投影設計，無線投影連結手機後，將機身從水平轉正，即可以投出滿版9:16畫面，輕鬆達成直立投影，讓您享受滿版視訊電話或是社群媒體影音娛樂。現在，只需一台手機與一台投影機，不管是玩手遊、投影簡報或觀賞電影時，在配對Wi-Fi後更輕鬆愜意！

擁有獨家折疊式腳架的PV12（左）可享受自動垂直投影、強調FHD 高畫質的QF12輕巧移動方便。（AOPEN提供／黃慧雯台北傳真）

PV12與QF12皆有喇叭揚聲器亦支援外接音源，感受影音同步輸出不延遲。PV12更內建了嵌入式9000mAH電池，不受電源限制的優異特性，只需充電一次就享受電影、遊戲的樂趣，不管身於何處都可來場視聽饗宴。

PV12及QF12擁有直覺的使用介面，可以快速設定投影機並擁有多種連接方式，可彈性使用；內建垂直、水平梯形校正與四角修正，透過梯形校正快速找回投影視角，畫面不變形；針對效能部分皆搭載了可變更新率VRR*2，QF12更提供Full HD 75Hz的兼容性能，提供無卡頓的遊戲體驗與劇院級流暢場景，讓使用者享受多人或體感遊戲，或觀賞電影時VRR帶來的視覺體驗。

AOPEN Fire Legend 系列PV12產品特點包含：質感皮革提環設計，可收納攜帶，是旅行、露營或出差的好選擇；可隱藏的折疊式腳架能應付各種使用環境；獨家自動垂直投影可呈現滿版手機投影畫面，搭配無線投影輕鬆享受社群與影音娛樂；內建2W藍牙高音質喇叭，可搭配聲音校正演算，創造媲美劇院的音效；700 LED 流明亮度與長效LED光源，使用壽命達30000小時；搭載VRR可變更新率，提供無卡頓的多人遊戲體驗與劇院級流暢場景。

AOPEN Fire Legend 系列QF12產品特點則包含：FHD高畫質，視訊簡報/在家學習/娛樂遊戲清晰可見，並帶有垂直、水平以及四角梯形修正功，能適應各種環境；具備自動垂直投影可呈現滿版手機投影畫面，搭配無線投影享受社群與影音娛樂；內建5W藍牙高音質喇叭，可搭配聲音校正演算，創造劇院級音效；5000 LED 亮度與長效LED光源，使用壽命達50000小時 ；搭載VRR可變更新率、Full HD 75Hz的兼容性能，提供無卡頓的多人遊戲體驗與劇院級流暢場景。

AOPEN具獨特折疊式腳架的PV12使用情境圖。（AOPEN提供／黃慧雯台北傳真）

具獨特折疊式腳架的PV12，定價9999元，特價8488元；另一款FHD高畫質的QF12，定價7990元，特價6790元。新品於Acer官方線上通路（Acer Store）、MOMO購物網、 Yahoo購物中心、PChome24h購物等線上通路皆有販售。