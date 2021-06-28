《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，由於聯合作戰能力遠遠落後於假想敵中國大陸，印度正努力進行軍事組織改革，有意將目前大多各自為政的19個司令部，合併成囊括三軍的戰區聯合作戰司令部；但由於各軍種不願放棄自己的「地盤」、牽扯大量其他部會、可能讓指揮結構複雜化等因素，目前仍難以達成共識。

在多次與中國大陸、巴基斯坦爆發邊境衝突後，為強化前線區域兵力的聯合作戰能力、減少部隊反應時間，印度總理莫迪（Narendra Modi）下令進行軍事組織改革，有意於今年內先建立2個、2022年再成立3個聯合司令部，以對抗未來威脅。

預計今年內建立的包括整合海軍艦隊、部分空軍戰機和陸軍兩棲單位的海上戰區司令部（Maritime Theater Command），以及能指揮雷達、防空飛彈、戰機等三軍所有防空設備的防空司令部（Air Defence Command）；後續將成立的則有整合西北拉達克（Ladakh）一帶至東北阿魯納查（Arunachal Pradesh）部隊的北方司令部（Northern Command）、負責應對巴基斯坦威脅的西方司令部（Western Command），以及自現有印度海軍東部和西部司令部合併而來的半島司令部（Peninsular Command）。

但各軍種卻對司令部結構難以達成共識。《歐亞時報》指出，現有不同軍種司令部之間的防區範圍並不一致，導致在整合時重重疊疊、牽扯複雜，加上各軍種持續爭搶資源，如印度空軍就不願其「有限資產」遭他人共享；另外，戰區司令部整合不僅牽扯到負責預算編列的財政部，隸屬於內政部的邊境安全部隊（BSF）和印藏邊境警察（ITBP）也受到影響；聯合司令部司令階級為中將，與印度陸、海、空軍副參謀長相同，也被印度軍方內部認為可能造成指揮結構複雜化。

另外，於2019年底設立、用於整合三軍並組建聯合司令部的國防參謀長職位，雖然與陸、海、空軍參謀長同為上將，卻無法直接指揮三軍，僅能協調、整合各方作戰行動，也讓其角色更為複雜和受限制。