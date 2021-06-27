立陶宛於2020年12月底開始讓醫護人員優先接種新冠疫苗。

波羅的海國家立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計9月底前配送，讓外界好奇立陶宛本身擁有多少疫苗，根據外媒報導，立陶宛政府已經批准採購約1620萬劑疫苗，目前超過34%人口已經完整接種疫苗，預計9月可讓70%人口至少接種1劑疫苗，立陶宛政府不只捐贈外國疫苗，還打算讓觀光客打疫苗。

根據「波羅的海通訊社」（Baltic News Service）於2020年12月底的報導，立國政府當時計畫採購約780萬劑疫苗，政府官網提供給民眾的訊息也指出，立陶宛將會收到超過700萬劑疫苗。

不過據波羅的海通訊社、Baltic News Network於今年6月中旬的報導，立國政府目前已經批准採購總計達1620萬的疫苗劑量，這些疫苗分布8個廠牌，分別為186萬劑AZ疫苗、70萬劑嬌生疫苗、50.6萬劑莫德納疫苗、929.6萬劑輝瑞/BNT疫苗、63.3萬劑Novavax疫苗、150萬劑法國藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）合作研發的疫苗、138萬劑德國CureVac疫苗、以及37.2萬劑法國Valneva疫苗。

目前歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）僅批准AZ、嬌生、莫德納、BNT等4款新冠疫苗的緊急使用授權，德國CureVac疫苗的第3期臨床試驗期中報告更顯示保護效力僅達47%，因此立陶宛未來實際能取得多少疫苗劑量，也面臨變數。

立陶宛2021年第1季先讓高齡長者施打疫苗，目前全國已經有34%口完整接種疫苗，民眾可以選擇廠牌施打。（圖／美聯社）

■立陶宛已經有34%人口完整接種疫苗 民眾可選擇廠牌施打

據立陶宛政府官網統計，截至26日，人口約280萬的立陶宛目前已經收到超過254萬劑疫苗，包括約174.7萬劑BNT疫苗、48.7萬劑AZ疫苗、25.5萬劑莫德納疫苗及約5.2萬劑嬌生疫苗，當中已經施打逾215.5萬劑，超過122.6萬人至少接種過1劑疫苗，佔總人口近44%，97.4萬人已經完整接種疫苗，佔比為34.8%。

根據政府官網介紹，歐盟執委會（European Commission）會為所有歐盟會員國聯合採購疫苗，採購的廠牌包含AZ、嬌生、輝瑞/BNT、莫德納、CureVac及賽諾菲/葛蘭素史克。波羅的海通訊社先前報導，一直到2020年底，立陶宛都還在向歐盟確定要購買多少劑疫苗。

取得疫苗後，歐盟會根據各國人口，等比例配發疫苗至各個會員國，立陶宛是在去年12月底收到第一批BNT疫苗，供醫護人員施打。

目前立陶宛境內一共有AZ、嬌生、BNT、莫德納等4個廠牌的疫苗供民眾施打，今年第1季起優先讓醫護、前線工作人員、65歲以上長者接種疫苗，隨著疫苗供貨穩定，政府於5月10日起開放55歲以上民眾接種疫苗，接下來每隔7天依序開放45歲、35歲以上人士接種，並且提前自5月31日起推行大規模接種計畫，16歲以上民眾都可接種疫苗。

官網指出，各地方政府會主動通知現階段符合接種條件的民眾前往當地醫療機構免費施打疫苗，自5月起，民眾也可以透過撥打電話、全國統一預約網站預約接種時間，具備永久居留身份以及有強制加入健保的外國人也可以接種疫苗。

民眾可以選擇接種疫苗的廠牌，通常地方政府在通知接種疫苗時，就會告知民眾可能會接種哪一支疫苗，如果民眾不願接種這支疫苗，當當地醫療機構有其他廠牌的疫苗可供施打時，地方政府會再聯絡民眾前來施打。另外如果當地的疫苗接種站有不同的廠牌可供施打，疫苗也沒有被保留起來讓接種第2劑的人優先施打，民眾便可以直接選擇想要接種的廠牌。

因為血栓疑雲，立陶宛今年春天也曾經歷AZ疫苗緩打潮，立陶宛總統瑙塞達（​Gitanas Nausėda）在內等官員公開接種疫苗，展現對AZ的信心。（圖／美聯社、立陶宛總統辦公室）

■立陶宛也曾經歷AZ緩打潮

事實上立陶宛也曾經歷台灣目前面臨的長者緩打朝，據立陶宛國家廣播電視台（Lithuanian National Radio and Television）、波羅的海通訊社報導，今年春天AZ疫苗爆出血栓疑慮，立陶宛長者拒打AZ疫苗，寧願等莫德納、BNT疫苗，導致AZ疫苗累積大量庫存，雖然政府開放讓民眾挑選疫苗，但實情是初期BNT、莫德納疫苗供貨不足，許多地方接種單位只有AZ疫苗可以施打，為了解決爭議，加上新一批疫苗陸續到位，政府才擴大提供接種站不同廠牌的疫苗讓民眾選擇，同時也向下開放接種資格，讓更多人施打AZ疫苗，總統瑙塞達（​Gitanas Nausėda）、總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）及各部首長、議員也公開接種AZ疫苗，展現對AZ的信心。

立陶宛預計最快8月開放12歲以上青少年接種疫苗，立陶宛電視台TV3報導，立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）21日表示，如果疫苗施打率恢復到4月的水準，最快9月就能讓全國70%人口至少接種1劑疫苗，他說目前疫苗接種速率有下降趨勢，因此政府正在考慮擴大設立疫苗接種中心，在現場說服民眾來打疫苗。

不過疫苗接種率下降已經成為政府擔憂問題，立陶宛總統瑙塞達顧問克雷普斯塔（Simonas Krėpšta）23日表示，目前仍有數十萬劑疫苗尚未使用，7月還會有另外100萬劑疫苗到位，「我們有足夠的疫苗，但沒有足夠的人來打。」他說還差36萬人才能達成70%人口至少施打1劑疫苗的目標。

隨著夏季旅遊旺季到來，立陶宛政府研議讓觀光客接種疫苗。（圖／美聯社）

■立陶宛擬擴大讓觀光客接種疫苗

有趣的是，根據《波羅的海時報》（The Baltic Times）報導，立陶宛經濟與創新部6月中提案，擬擴大讓即將在立陶宛待超過1周的觀光客接種疫苗，以及讓住在海外的立陶宛公民返國接種疫苗。

立陶宛經濟部副部長尤爾古蒂斯（Vincas Jurgutis）表示，最大目的是要確保在立陶宛境內的人獲得最大保護，如此才能控制疫情。他說這項提案在夏天尤其重要，因為夏季會有更多人來到立陶宛，「愈多人接種疫苗愈安全」，「因此我們需要為那些待在立陶宛、且希望接種疫苗的人提供施打機會。」

不過尤爾古蒂斯也強調，這項提案的重點並不是要發展疫苗觀光，「不過如果有人因為那個更改計畫，我們也不會覺得是大問題。」

為了壓制新冠疫情，立陶宛於2020年11月7日起實施全國封鎖，餐廳、酒吧等營業有所限制，民眾必須在戶外用餐。（圖／美聯社）

■立陶宛曾經一天將近4000人確診 全國封鎖8個月

立陶宛26日新增44人確診及0例死亡案例，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今立陶宛累計逾27.8萬人確診、逾4300人病歿。

根據世界實時統計數據Worldometer網站，立陶宛第2波新冠疫情已有所趨緩，4月底疫情最嚴重時，單日確診數曾飆至1599例，目前疫情已緩和。不過實際上2020年秋冬，立陶宛曾經歷非常嚴峻的第1波疫情，12月下旬單日確診數曾來到3928例，每日確診人數破千的狀況幾乎維持了約3個月，一直到今年1月下旬，疫情才有趨緩跡象，不過春季第2波疫情又起。

為了壓制疫情，立陶宛從2020年11月7日起實施全國封鎖，根據立國衛生部官網說明，封鎖期間的隔離措施包括外出強制戴口罩，戶外聚會人數上限為10人，餐廳、咖啡店、酒吧等必須全數關閉，但能提供外帶、戶外用餐、室內用餐能維持一桌上限2人者例外，藝文活動也有人數上限。

立陶宛目前仍處在封鎖期間，預計6月30日到期，立國政府28日將研議30日封鎖期到期後，是否放寬隔離措施。