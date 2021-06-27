立陶宛捐助台灣2萬劑AZ疫苗，回報台灣去年捐助的10萬枚口罩，讓人對這個東歐小國產生好奇心。立陶宛為挺過疫情、大刀闊斧推出經濟新舉措，是今年Q1唯一經濟沒有衰退的歐洲國家，同時也全力搶攻疫苗代工市場。

立陶宛此次的慷慨解囊，立陶宛總理一句「愛好自由的人們應該互相關照」被大讚。除了台灣之外，他們上個月也承諾，會捐助10萬劑疫苗給烏克蘭、1萬5000劑給喬治亞、1萬1000劑給摩爾多瓦。

去年秋天，立陶宛爆發大規模疫情，一度成為歐洲最水深火熱的地區。至今立陶宛共有近28萬人感染新冠肺炎、確診率將近1成，更有超過4300人病歿。直到年末開打疫苗後，疫情才逐漸緩和下來。如今立陶宛有44.6%人口打完第1劑疫苗，總統年初曾預言，力拼7月達成群體免疫。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯分享插畫家圖片，盛讚2國互助佳話。(圖片來源／Facebook)

●疫情重創服務業！ 立陶宛翻轉政策，咖啡廳、美容院搬到戶外經營

去年4月，立陶宛為了振興經濟，首都維爾紐斯（Vilnius）市府宣布，要把城市的公共空間讓出來，供咖啡廳、酒吧營業使用，當時還登上全球頭條版面。

維爾紐斯擁有地中海風情的浪漫街景，素有「波羅的海的西班牙」、「波羅的海的義大利」之稱。去年封城期間，有鑑於酒吧和餐廳損失慘重，市府決定把首都打造成一座「露天咖啡城市」，業者可將桌椅擺到戶外，供民眾用餐。商家必須遵守防疫規定，保持1.5～2公尺社交距離，接待的人數也有嚴格上限，避免室內群聚的風險。

露天咖啡廳政策的成效有褒有貶，也額外衍生垃圾清理問題，但不少業者的確重燃生機，至今也有不少商家以「露天咖啡座」為名義大打廣告，期許歐洲開放旅遊後，今夏生意能夠回溫。

●歷經數度封鎖 疫苗代工料成經濟救星

歷經數度封鎖又解封，待疫情慢慢穩定下來後，立陶宛也把腦筋動到疫苗代工上。《彭博新聞社》分析，全球升溫的疫情，反而成為立陶宛振興經濟的契機，讓他們晉升歐洲國當中，今年第一季唯一一個經濟沒有衰退的地方。

去年底，為了因應各國需要、提高新冠試劑的產量，試劑公司賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）到立陶宛首都維爾紐斯設置新的生產中心，現階段也已開始製造新冠疫苗的部分原料，供應給全球藥廠。

近期，立陶宛還計劃進一步擴大製造量能，直接生產新冠疫苗。5月上旬，立陶宛的經濟與創新部長奧茉娜（Ausrine Armonaite）與麻州生技公司Northway Biotech洽談，研議由立陶宛生產新冠疫苗的可能性。Northway Biotech預計在1年之內，替AZ、諾瓦瓦克斯等疫苗供應活性成分。