日常生活難免忘東忘西，不過有些人情況比一般人還要嚴重，許多字句總是找不到詞、東西老是想不起來放在哪，甚至漸漸開始記不起來某些朋友的名子、樣貌。小心可能是腦部開始出現退化，和失智症關係密切，應當留意。

●腦退化不只影響記憶力，判斷、專注、行為也受影響

楊聰才診所院長/精神科楊聰財醫師表示，腦退化是一種人體老化的現象，易有記憶力、專注力、判斷力、行為能力等腦部功能退化的情況。

舉例來說，記憶力明顯下降，常難以記住看過、聽過的事情、對於人事時地物時常錯亂混淆，甚至想不起來對方的長相、名字。難以規劃、解決問題，對事情的判斷能力下降、難以專注在一件事情上，即便以往是自己拿手擅長的事物。行為錯亂，常將物品放在不對的位置或容易遺失物品、語言溝通表達困難。也因為這些原因，開始出現情緒上的問題，對於社交或以往熱衷的事物失去熱忱，常常感到困惑、焦慮、懷疑，容易心煩意亂等。

(圖/今健康提供)

楊聰財醫師提醒，腦退化雖然不是一種疾病，而是進行式，和失智症並非直接關聯，但若退化嚴重確實有可能罹患失智症。上述情況若有出現4項，就應盡早尋求專業醫師協助。

●年輕人也會腦退化，高壓、慢性病族群要留意！

楊聰財醫師指出，腦退化的常見風險因子主要和遺傳、慢性病、生活、疾病有關。若家中有腦部退化、失智症家族史者，就有可能受到遺傳。而日常較為常見的糖尿病、高血脂、高血壓等三高慢性病，影響全身血管，包括腦血管，也容易早成小中風，腦部血管受阻就可能出現退化情形，因此建議良好生活避免慢性病，若有慢性病更應積極控制。

(圖/今健康提供)

另外，許多民眾長期睡眠不足，容易使得腦部無法充分休息，又或是處於高壓生活、高壓工作、時常需要極度用腦的環境中，容易形成知名的壓力荷爾蒙「可體松」，將可能破壞、干擾海馬迴，海馬迴與記憶力有關，受到阻擾也就可能出現腦部退化甚至失智的情況，若有發現自己正處高壓生活，也要多加留心。而部分疾病如巴金森氏症、唐氏症等也是腦退化的風險族群。

楊聰財醫師指出，以往腦退化較常出現於65歲以上族群，但隨生活節奏、文化變遷、生活型態等影響，也不再只是年長者特有的情況，腦退化已有逐漸年輕化的趨勢，年齡已下修到30、40歲。提醒民眾應時時注意自己的身體健康及生活型態，並注意自己日常是否有不尋常的跡象。

(圖/今健康提供)

●防範腦退化，適度用腦也讓腦休息！

防範腦部退化，楊聰財醫師建議平時應維持良好的運動習慣，以利分泌血清素、多巴胺等分泌，並促進血液循環，有助腦部，建議333運動，每週運動3次，每次30分鐘，心跳每分鐘130下。

日常飲食均衡，並可適量攝取有助腦部的食物，例如深海魚可補充DHA、EPA幫助腦部運行；綠色蔬菜也含有相當豐富的抗氧化成分；有助防止腦部氧化、退化；堅果類除了也是良好的油脂來源，也可以增加多巴胺分泌，有助腦部運作；鮮奶也含有色胺酸，有助轉換成血清素，協助腦部運行。

身體任何部位有動可活化，沒動會退化，腦部也是一樣，建議平時可多培養動腦的習慣，任何益智遊戲都有助於腦，例如麻將、數讀、賓果、拼圖等。

最後建議日常生活作息保持正常，讓腦部適當的休息，建議黃金睡眠時間於23:00至06:00，每日至少睡足7~8小時，以利腦部正常休息。腦部休息也不單只有睡眠，也包括了平時避免腦部過度使用、避免過度壓力。