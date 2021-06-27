隨著疫苗陸續開打，不少人憂心自己是否為血栓高危險族群，或者不清楚血栓發生會出現哪些症狀，對此，根據臺大醫院網站COVID-19常見問題中「COVID-19疫苗 知識就是力量」逐一解答說明。

●Q：打疫苗可以預防COVID感染嗎？

→A：接種第一劑疫苗21天後，仍有少數機會會罹患COVID-19，但可有效預防COVID-19重症，大幅減少住院機會及死亡。目前無足夠證據顯示，接種疫苗後若仍感染，是否可降低病毒排出或傳染給他人的機率，但以色列研究顯示接種第一劑BNT疫苗後可減少體內病毒量，英國研究也有相似的結果。因此接種完疫苗後，仍須遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離。

●Q：怎樣的人比較會發生疫苗誘發的血栓？

→A：目前因全球發生個案數太少無明確的風險因子，且主要發生於AZ及J&J(嬌生)。一開始認為年輕人、女性較易產生血栓，但可能起因於早期施打疫苗群體主要也是年輕、女性為主而造成偏差，後來男性案例較多可能因女性施打減少。

目前粗估血栓約為每十萬人中0.79至3.77人(跟一張統一發票中三獎、四獎的機率差不多)，而感染COVID住院中發現靜脈血栓約為3-20%。

●Q：如果打完疫苗引發的血栓會有什麼症狀？

→A：施打 COVID-19 AZ 疫苗後 4-28 天內，開始發生以下症狀之一：

1、嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇（任一皆為腦靜脈竇血栓之可能症狀）。

2、嚴重且持續腹痛超過 24 小時以上（腹內靜脈血栓之可能症狀）。

3、下肢腫脹或疼痛（深層靜脈血栓之症狀）。

4、嚴重胸痛或呼吸困難（肺栓塞之可能症狀）。

5、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等。

隨著疫苗陸續開打，不少人憂心自己是否為血栓高危險族群。(示意圖/常春月刊提供)

●Q：有血栓相關疾病病史(thromboembolic disease)可否施打COVID疫苗？

→A：大部分人建議施打。疫苗相關的血栓機轉較類似於Heparin-induced thrombocytopenia，目前尚無證據顯示一般靜脈血栓病史(無合併血小板低下)或thrombophilic disorder有較高機率產生此不良反應，但如果過去曾發生血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起之血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗。