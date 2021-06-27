本土疫情5月起不斷升溫，民進黨疫苗政策遭各界撻伐。港媒評論指出，近來美、日捐贈台灣疫苗，讓民進黨人士重新掌握網路風向，將原本打新北市市長侯友宜的力道轉移到聲勢飆漲的台北市市長柯文哲，更強力抹紅國民黨，讓在野黨難以施展監督力道；在「打侯黑柯抹紅國民黨」三大狠招下，若每日確診人數維持兩位數以下且疫苗不斷進來，民進黨支持度將會回升，如今種種疏失也將被遺忘。

根據香港媒體《中評社》26日評論指出，民進黨為從危機中脫身，分別祭出「三大狠招」：第一招是「打侯」，侯友宜率先喊出封城，強勢防疫作為深獲民眾認同，網路聲量與民調皆高，隨後慘遭民進黨人士及網路狂打，責怪都是侯一直喊封城，才會讓民眾蜂擁超市造成群聚，新北市身為疫情熱區，此風向成功打到侯，直到侯漸趨低調、重申配合中央，相關攻勢才緩和。

第二招是「黑柯」，柯文哲台大醫院創傷醫學部主任的出身，讓他在這波疫情中發言有底氣、深獲民眾信任，聲勢更水漲船高，但在北農群聚感染事件之後，柯與民進黨新潮流過去北農人事的新仇舊恨重新點燃，新潮流開始追打柯，包括新潮流系前立委段宜康在臉書發文批「市長瘋了」，現任立委吳思瑤也批「市長帶頭教壞小孩」。

第三招是「抹紅國民黨」，像是發動黨內立委召開記者會，指控國民黨要求限定時間內買疫苗，就是要買大陸疫苗；這招一出，國民黨生怕被抹紅，近來監督力道弱了許多，專注在每天送口罩、防護衣等動作上，不敢直接面對民進黨。

評論認為，民進黨使出的「打侯黑柯抹紅國民黨」，堪稱「三大狠招」，不僅成功綁住在野黨手腳，讓監督力道難以施展，隨著外國捐贈疫苗陸續進來，更成功轉移民進黨防疫缺失問題；若每日確診人數持續壓低在兩位數甚至以下，搭上疫苗一批批進來的風頭，民進黨支持度就會回升，種種防疫缺失將被遺忘，再也不會有人去檢討民進黨防疫做得如何。