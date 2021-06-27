有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，引發民眾憂心。國民黨前立委孫大千26日上午在臉書指出，民進黨政府應該記取此次驕傲自滿的失敗教訓，真正進行超前部署，執行防疫曲線超車的策略，以免當Delta變種病毒進入台灣，造成更重大的傷亡之後，再來後悔莫及。

孫大千26日在臉書提及，政府應該積極展開五項措施，分別是第一，以高價超額下單採購具有防禦變種病毒能力的第二代疫苗；第二，興建輕症醫院來取代現行的專責防疫旅館，讓輕症患者能夠得到全天候即時的醫療照護，避免猝死的發生；第三，強化入境隔離檢疫的規範和要求，盡一切力量將Delta變種病毒阻擋在國境之外。

另外，孫大千認為第四點為擴大補助各醫療院所針對防疫物資以及醫療設備的採購，包含防護衣、呼吸神器、救命神器、以及PAPR，提升防疫醫療量能；第五，針對防疫旅館的管理以及清掃的標準作業流程制定清楚明確的規範，補助足夠的防護設施給防疫旅館的房務人員，將防疫旅館視同邊境作戰。

最後，孫大千說，倘若台灣有幸能夠盡快地走出這一波本土疫情，已經發生過的劇本，拜託！千萬不要重來一次。

至於屏東Delta印度變異株群聚及相關感染事件，指揮中心26日下午說明，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人(案13332、13333)及案14298、14407、14408、14409，目前已採取精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢、接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢、當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢、針對當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天。