大陸女星姚笛外型清純，2011年演出電視劇《裸婚時代》走紅，未料她沒把握好大好前途，反而在2014年被踢爆介入男星文章與馬伊琍間的婚姻，小三罵名揮之不去。如今8年過去，已嫁作人婦的姚笛，終於復出開拍新戲《封神·妲己禍商》，然而她不僅被發現整個人瘦到快認不出，還被人偷拍裙底，讓她臭臉當場。

姚笛當年被踢爆與文章不倫戀，雖然文章老婆馬伊利一度選擇原諒，並留下這麼一句金句「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，但最終兩人的婚姻還是在2019年劃下句點，巧合的是，姚笛亦在同年宣布嫁給圈外男友，升格人妻。

姚笛斷開與文章不倫戀，並在2019年宣布與圈外男友結婚。(取自姚笛微博)

現年39歲的姚笛，一度消失螢光幕許久，近日終於再次復出，還在微博開心分享好消息，「《封神·妲己禍商》開機了，妲己已經就位啦～」只是姚笛出師不利，新戲開拍當天就遭人偷拍裙底，讓她瞬間變臉，邊揮著手上紅包邊罵：「旁邊的人走一走好不好，我這穿著裙子你們蹲那麼低幹嘛？」

姚笛在新戲開拍儀式上，動怒開罵偷拍者。(取自微博)

姚笛這段怒斥偷拍者的影片也引發不小討論，但網友則是被她暴瘦身形吸走目光，紛紛留言「太瘦了吧」、「一點也不像姚笛」、「這…老了20歲的感覺」、「最好的年華就那樣逝去了」、「裸婚時代多靈氣啊，唉」、「怎麼老這麼快」。