Delta變異株燒至總統蔡英文的故鄉屏東，從秘魯返台祖孫在屏東枋山鄉居家檢疫，因有發燒症狀送醫檢測確診，感染Delta變異株，而當地計程車司機也有7人群聚感染，屏東縣府為兩村進行篩檢，前民進黨立委郭正亮指出，新北市長侯友宜6月15日就主張要「入境普篩」，因為那時Delta就已經在別的國家流傳。

在枋山計程車司機的群聚感染中，有一對祖孫與秘魯返台祖孫是鄰居；為此，枋山善餘及楓港兩村所有商店停止營業3天，屏東縣府還出動醫護為村民進行快篩。

郭正亮26日在《國民大會》節目中表示，案14298的那位計程車司機確診，好像是在6月18日。該計程車司機並不知道自己確診，所以可能還開了好幾天的車，事實上他可能已經發病了，只是還沒確認，而發病就有傳染力了吧，該位司機可能還開了好幾天的車，恐會傳染給不認識的客人，恐怖啊。

郭正亮指出，計程車司機也不一定只在枋山這幾個村繞，也有可能是在屏東繞，如果他之前已經發病，就有感染力了，且若是Delta變異株，他的車內就有感染源，會不會有些人已經帶回家，只是因為還沒有發病、還沒有確診，所以沒被查出來。郭正亮說，當他看到那個感染的關係圖，感覺裡頭好像有一些時間的漏洞，質疑Delta病毒會不會已經存在好幾天了，之前就已在別的地方感染到。

屏東縣府已在兩村進行篩檢，郭正亮對此提及，侯友宜6月15日就主張全面普篩，因為那時Delta就已經在別的國家流傳，所以他建議，應該提早做「入境普篩」。