Delta變種病毒來勢洶洶，衛福部長陳時中25日證實，日前屏東2名自秘魯入境的祖孫，經基因定序確定為Delta變異株。對此，投入第一線抗疫的民眾黨立委蔡壁如呼籲蔡英文總統，採取強硬邊境防守，否則若醫療系統癱瘓，屆時沒有人可以守住台灣，且這個病毒比想像的還要聰明。

蔡壁如昨（26）日在臉書指出，印度Delta病毒會讓台灣醫療系統全面癱瘓，並向蔡英文總統提出3點呼籲：一、 登機前須出示PCR陰性證明；二、 入境台灣一律篩檢，因Delta病毒已在全球超過85國家蔓延，不能只有印度、巴西、英國、以色列、祕魯、印尼、孟加拉這七個國家；三、 14天居檢結束前全面篩檢（包含集中檢疫所、防疫旅宿、居家檢疫）。

對於「強硬邊境防守」，蔡壁如強調，只有把國門守好、守嚴，才不會讓好不容易守住的醫療防線癱瘓，這才是真正的台灣人民優先；而自己站在最前線作戰的每一天，蔡壁如說，總是希望執政黨，把醫護人員生命安全放第一，醫療如果癱瘓，就沒有人可以守住台灣。

「台灣不夠強硬，不是外交問題，是國格問題！」蔡壁如認為，蔡英文應該守好國門，才能有九局下半的防疫賽局。

蔡壁如也提到，這個病毒比人類想的還要聰明，就像人類濫用抗生素、產生多重抗藥性一樣，因為病毒會一直變異求生存，這次它的變異速度比人類想像的還要快；而現在全球都陷入對印度變種病毒株的恐懼中，因此她認為，這是大自然給人類的反撲，人類應該要敬天畏地，不要再任意破壞地球，應該要去想，從去年開始肆虐全球，造成數百萬人死亡的疫情，究竟要給人類什麼樣的功課。