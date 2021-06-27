印度Delta變種病毒入侵屏東社區，目前至少已有6人感染，Delta相較英國Alpha與其他變異株，傳染力大幅提升60%以上，超過80個國家已受感染，但專家提醒，後面還有更可怕的，因為Delta變異株在印度已經二次變種，出現了Delta Plus變異株，並入侵了11個國家。

印度衛生部日前表示，國內不僅Delta變異株肆虐，更出現了Deltaz再變種的病毒Delta Plus，目前境內已出現40多名個案，美國、英國、葡萄牙、瑞士、大陸與俄羅斯等地也都出現病例，總數超過200人。

印度醫學院校長古萊利亞受訪時表示，Delta Plus更具傳染性，與肺細胞關聯更密切，且相較於前面的變種病毒，Delta Plus具備抗藥性，意味著更難殺死，施以單株治療時效果可能相當有限，雖然目前案例少，傳染有限，但絕對不可輕忽。

《BBC》指出，病毒變種不一定會變強，有時反而威脅會減小，目前認定Delta Plus將構成重大威脅還言之過早，但專家必須密切監測發展。《CNN》則指出，美國本土發現了80多名Delta Plus確診案例，目前在印度外發現的病例中，不少是與尼泊爾、土耳其旅遊史有關聯或者接觸之人。