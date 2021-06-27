不斷鍛鍊自己的膽識，同時也要洞悉人心！因為勇敢，需要刻意練習！面對人生無常，你要強大到無所畏懼。尤其被欺壓霸凌時，更要懂得運用適當的技巧反擊回去。

讀過很多心靈與靈性的書，你覺得自己的內在夠強大了嗎？如果面對人生的無常，你暫時還無法做到無懼，那麼到底要如何鍛鍊自己的心智，讓我們可以徹底擺脫「受害者」的思維，成為最勇敢的自己？

我們在警匪片、偵探片中，看到主角好像天生膽識過人，遇到緊急狀況，都能從容以對。羨慕之餘，也會想說：我要怎樣鍛鍊自己，才能像這些主角那樣，可以勇敢面對自己生命的難關？

當有人想欺負我們、欺騙我們的時候，我們該怎麼做，才能一一識破，毫不退縮地與對方直球對決、或運用更有智慧的技巧，不必直接拆穿對方，就讓他知道悔改。

這次要分享給你的這本書《真正無懼的身心防彈術》一開始就提到，當我們面對重大的緊張威脅時，會有三種極端不同的反應，被簡稱為「3F 反應」，也就是：「戰鬥、逃跑、或僵住（Fight、Flight、Freeze）」

當我們認為自己足以壓制眼前的威脅，就會進入戰鬥模式；如果我們認為能逃離眼前的威脅，就會進入逃跑模式；如果我們覺得打不贏也逃不掉，就會在原地僵住。

先了解自己的3F反應，就能學會控制自己，提前辨識自己打算怎麼做，並評估這個反應的成本和好處。當你對自己3F反應的控制力愈強，就愈能應付困難的局勢，並在這個世界平安順利地生活，這就是替自己打造防彈人生的基礎。

挺身而戰 不要恐懼逃避

如果你有決心要擺脫生命受害者的角色，成為一個可以主導自己人生的人，我就要強力地建議你：不要害怕衝突，必須正面迎戰！

無論是陌生人、朋友、同事、上司、家人、伴侶或公婆，當掠奪者進入你的人生時，不要忍氣吞聲扮演「受害者」，而要成為「反掠奪者」，願意主動出手，擊退任何一個想要欺負你的人。

掠奪者通常會挑選他們眼中的弱者下手，也就是很好對付、不敢反抗的那種人。你的委曲求全，只是正中下懷，變相鼓勵他們得寸進尺。

他們能夠得逞，是因為我們在被欺負之前，都誤以為他們很強悍；其實是因為我們把所有的恐懼，投射在他們身上，才讓他們變厲害。

過去你退縮，是因為你不知道自己是有選擇的、也可以是有能力的。只要你學會勇敢，看清恐懼的真面目，就能不被恐懼操控，而是發揮內在的力量，去保護自己、服務需要幫助的人。

放下自尊 才能拆穿謊言

每個人都會說謊！說謊的理由，包括：為了顧及情面，為了恐懼、為了怕丟臉，為了自保。

或許這些動機都情有可原，但要看清謊言，必須先拿掉自己的情緒。因為發現對方說謊時，我們常會當作對方針對我們的攻擊或操弄。最典型的反應是：你竟敢騙我。你一定以為我很好騙。

發現自己被騙時，自尊就會受傷。一旦牽連到自尊，就常常會影響我們判讀對方真正的動機。

孟子曾說：「觀其眸子，人焉廋哉？」觀察一個人，要看他的眼神。這是非常有道理的。例如，對方感覺無助或焦慮時，眼睛會往上翻，就是一種「老天啊救救我」（圖片１）的表情。

我曾蒐集到充分證據，當面詢問一個夥伴是否有做對團隊不利事情時，當時他就是這個表情。事後，也證明他確實假公濟私。

如果對方確實說謊，很怕被拆穿，他的表情就會僵住，很像「被車頭燈照到的鹿」（圖片２）。

除了這些眼神的細節，你還要多觀察對方的肢體動作，他很放鬆、他正在防禦，其實是很容易看出來的。

影響他人 要先敞開心胸

所謂的影響力，並不是堅持自己可以改變他人。對方若會改變，是因為他們想改變，不是因為你希望他們改變。如果你想影響某人，必須先敞開心胸，明白他的觀點，同理他的感受。

讓對方覺得自己很特別，是你能夠對他發揮影響力的重要祕訣。

美國民眾覺得柯林頓總統很迷人、很有魅力，是因為他願意跟人們說話，也願意聆聽。他想知道民眾說什麼。通常位高權重之人，容易失去對凡夫俗子的好奇心或興趣，但柯林頓顯然不一樣。

他公開演講時，直接走向觀眾區域，不只打招呼、拍個照，而是跟每個人握手，跟人群裡的每個人談話，問他們叫什麼名字、來自哪裡，提出任何引發他好奇心的疑問。

他讓每個人都覺得自己很特別，所以別人覺得他很有影響力。

以上是由方智出版《真正無懼的身心防彈術》，我為你摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對於鍛鍊勇敢、捍衛自己有更多自信？請你留言一起討論喔。

《真正無懼的身心防彈術》書封（圖／方智出版提供）

《真正無懼的身心防彈術》

作者伊芙波普拉斯曾經擔任美國特勤局的特務，她在書中揭露各種的技巧，傳授讀者如何面對各種衝突與壓力，並且能夠主導事態，掌控全局！

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