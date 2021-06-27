法國選手Cyril Lemoine受傷被迫退賽。（路透）

環法自由車賽第一階段發生連環車禍，一位現場觀眾拿著標語靠近跑道，由於起跑時賽道非常擁擠，一位選手東尼馬丁(Tony Martin)撞上標語而翻車。馬丁倒地之後絆倒了更多的選手，從高空俯看的視角，後半賽道的一大群選手全摔車了！

GREAT TO SEE SPECTATORS BACK INVOLVED IN SPORTS EH pic.twitter.com/Kwxj8be2Qh — Timothy Burke (@bubbaprog) June 26 2021

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26 2021

那位觀眾「肇事」之後迅速逃逸，他的標語是一個厚紙板寫著「Allez Opi-Omi!」，第一個字意思是法文的「Go」，第二個字是德語的「祖父母」，大概就是問候爺爺奶奶的標語。由此看來這個人並不是刻意搞破壞，是一個不長眼的看客而已。德國選手尚特林(Jasha Sütterlin)、法國選手黎曼(Cyril Lemoine)等人因此受傷，有人被迫退賽。

環法賽官推寫道：「我們很高興觀眾回到路旁，但希望大家尊重選手的安全，不要為了拍照或搶電視鏡頭而造成危險！」

主辦方總監普勞德漢(Christian Prudhomme)決定控告那位白目的觀眾，推測他是德國人，不過事發後已經不見蹤影。比賽剩下不到10公里時又發生一次車禍，英國名將弗魯姆(Chris Froome)與幾位車手被迫退賽。

1994年發生過類似意外，一位警察在路邊試圖照相，站在賽道邊緣而被一位選手撞上，造成多人翻車受傷。1999年那次是義大利選手古利尼(Giuseppe Guerini)遭遇「伏擊」，一位觀眾拿著相機站在賽道正中央拍照，古利尼當時已經很疲勞，閃避不及而撞上摔車，還好古利尼爬起來之後繼續贏得比賽。相較之下2021年這一次的算是相當嚴重，波及範圍也最廣。