1名網友在網路上爆料，他的朋友在1間早餐店買奶茶，喝完竟發現杯底有1整隻喇牙屍體，嚇得該友人向老闆理論，對方還笑說「喔！我找它好久了」；許多網友看到驚悚的照片後紛紛嚇傻，罵說「喝完看到真的會直接暴斃」、「變成『真蛛』奶茶？」

1名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他的友人日前到1間早餐店買了1杯奶茶，喝完之後發現杯底竟「加料」，竟是1整隻喇牙（完整名稱：白額高腳蛛），嚇得該友人馬上回到早餐店和老闆理論；原PO在爆料文章中還以幽默語氣表示「早餐店回答：『喔！它，我找它好久了』」。

1名網友在網路上爆料，他的朋友在1間早餐店買奶茶，喝完竟發現杯底有1整隻喇牙屍體。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

原PO曝光的照片中，該喇牙幾乎占據整個杯底，網友們看見喇牙身軀紛紛嚇壞，留言說「我真的會嚇壞」、「太噁心了」、「我小時候喝過飲料裡有蟑螂的，一輩子陰影」、「喝完明天變蜘蛛人，真好」、「比恐怖電影還恐怖」、「喝完才發現真假啊，我喝完發現這隻應該會秒暴斃」，還有人笑說這是真的「真蛛」奶茶。

喇牙的正式名稱為「白額高腳蛛」，是全球分布最廣的高腳蛛科動物，也是台灣最大型的室內棲息蜘蛛，常棲息於室內的外牆壁，捕捉蟑螂或飛行的昆蟲，不過喇牙毒性相當弱，人類被咬只會疼痛而無生命危險，且喇牙生性膽小，看到人類接近會主動逃跑，在熱帶地區被認為具有價值，因為它主要以捕食蟑螂、蒼蠅、蛾等昆蟲維生。