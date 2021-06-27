新冠肺炎疫情嚴峻，其中「隱形缺氧」因事前無任何徵兆，且致死率高，讓不少民眾瘋買血氧機方便檢測。近日有一名男子在網路上購買了3台血氧機，測試女兒的布偶娃娃，竟然也有血氧、心跳，令她氣得大罵難怪一堆人隱形缺氧，「無良商人一定會下地獄」，對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也教大家3步驟分辨真偽。

一名男子日前於個人臉書分享，前陣子在網路買了3個血氧機放在家裡，以備不時之需，等了好一陣子後，終於到貨，他興沖沖地將電池裝上後，立刻將手指放入其中測試，電子面板顯示血氧98、心跳72，他立刻拿給太太監測。

豈知，女兒為了好玩將血氧機夾布偶的耳朵，竟然測到血氧88，且還有心跳，讓他當場傻眼，再測試了3次結果都一樣。他趕緊上網查看當初購買的網站，才發現受騙，欲哭無淚地表示，難怪一堆人隱形缺氧，用到假的血氧機，無論怎麼監測都會是98，「無良商人一定會下地獄」。

對此，陳志金醫師也在臉書教大家辨別血氧機真偽3步驟，首先，只有活人的手指才會有訊號，非生命體是沒有訊號的，若將筆夾入血氧機內，仍然可看到血氧和心跳2個跳動的數字，就是假貨。

只有活人的手指才會有訊號，非生命體是沒有訊號的。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書粉專）

第二，心跳的數字會隨著監測人靜止或運動後而大幅變化，兩者的數字差異不大，就是假貨；最後，監測者閉氣後，血氧數字會出現典型下降，如果血氧沒有明顯下降，或者下降情況不典型，就是假貨。

心跳的數字會隨著監測人靜止或運動後而大幅變化。（圖／翻攝自Icu醫陳志金臉書粉專）

陳志金表示，開始閉氣時的血氧達98%，34秒後血氧就會降至95%，恢復呼吸後血氧仍會持續掉至81%，待心臟把血疫送到指尖需要時間，因此會漸漸再回升至99%，不過他也警告有心血管或肺部疾病患者請勿嘗試。

可嘗試閉氣測試。（圖／翻攝自Icu醫陳志金臉書粉專）

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