90年代花旦侯炳瑩因演出《施公奇案》裡「施小紅」一角爆紅，不過卻在演藝事業如日中天時，因罹患子宮頸癌宣布息影，淡出幕前超過20年的她，近日在微博曬出多張美照，狀態超好被網友大讚「台版李英愛」。

侯炳瑩日前頻在微博更新美照，53歲的她穿著細肩連身禮服，挽起長髮秀出香肩鎖骨和頸部線條，五官精緻沒有皺紋，身材也看不出一絲贅肉，整體狀態超好，看不出歲月痕跡。

侯炳瑩53歲凍齡美貌被讚「台版李英愛」。(圖／翻攝自侯炳瑩微博)

侯炳瑩身材仍保養得宜。(圖／翻攝自侯炳瑩微博)

網友大讚她依舊保持優雅氣質，宛如韓國女神李英愛，紛紛留言「太美了」、「有種林青霞的感覺」、「真的好像李英愛」、「跟22年前比變化不大」。出身演藝家庭的侯炳瑩，父親是已故演員金滔，哥哥是侯冠群，因《施公奇案》「施小紅」一角爆紅，在台版《絕代雙驕》飾演慕容九，也令人印象深刻。

日前侯炳瑩上大陸節目《瘋狂的冰箱》，談到當年拍攝《施公奇案》時，為了趕戲曾7天6夜沒瞌眼，並形容當時狀態「第三天整個人會掏空，第四天已經不想睡了，大腦會亢奮但像被抽乾，遊離狀態，吃不下還會吐，帶汁兒那種，免疫系統紊亂。」

侯炳瑩當年古裝扮相絕美。(圖／本報系資料照)

她也談到會在片場吊點滴，最後久病成良醫，自己會插針、拔針，讓現場來賓都驚訝不已，加上那時沒存檔，有時手受傷也不能包紮，就怕不連戲，「疼久了就習慣，當你這也疼那也疼，就不知哪疼了」，讓一旁的來賓表示：「這會猝死吧。」