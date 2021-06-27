菲律賓台商杜姓台商兄妹檔成立「大坵島國際開發集團」，吹噓是馬祖大坵 島「島主」，並取得屏東小琉球至馬祖航權，將經營博弈事業，獲利可期，誘騙民眾投資大坵島公司股票，事後民眾發現股票是假的，總計吸金2億多元，但在檢調搜索前兄妹潛逃出境遭北檢通緝，調查局也將杜姓兄妹列為「外逃要犯」，杜女2020年遭押解回台，台中地院審理後，認定杜女涉吸金9543萬元，依違反銀行法判2年6月，胞兄仍在通緝中。

杜姓男子杜曾以「菲律賓雙龍國際開發集團」董事長身分在香港開投資說 明會，宣稱菲國總統杜特蒂將開放博弈產業，招攬投資菲國水牛島引 發糾紛，有民眾指控他非法吸金，已由台中地院通緝。

杜姓台商自稱大坵島「島主」，事實上，大坵島上只有梅花鹿，目前在大坵島上經營民宿的胡姓男子，才是被外界認證的大坵「島 主」。大坵近年成為到馬祖觀賞藍眼淚、燕鷗最佳景點之一，島上梅花鹿成群，被稱為「台版奈良」。

北檢調查，資本額2100萬的大坵島國際開發公司，原從事投資黃金期貨投資。2014年6月，自稱大坵島公司股東的張男、陳女指大坵島股票將公開發行，邀民眾參加說明會。

張男在說明會上介紹杜姓台商，杜還當場宣稱已取得航權，未來可經營觀光賭 場，並在竹北香山有別墅群建案、投資平溪熱氣球渡假村，股價股利可期，2016年底配股6元。

接著勸說民眾投資大坵島股票，民眾取得722張大坵島股票後，卻發現股票未經主管機關認證，資本額也有問題，驚覺被騙。2016年大坵島公司也結束營業。

杜姓兄妹事後潛逃到菲律賓以投資移民簽證居留躲藏。經調查局、移民署與菲律賓移民局三分密切合作，2020年2月17日在馬尼拉逮到杜女，杜女在當地遭關押2個多月，直到同年4月30日才將她押解回台歸案。

台中地院審理後認定，杜女自2016年4月8日至同年6月21日參與該詐欺吸金，共獲取9543萬元不法所得，已觸犯非法經營銀行業務罪，判她2年6月徒刑。