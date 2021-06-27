全國三級警戒延長到7月12日，資深媒體人趙少康直言，現在各行各業有太多的朋友面臨生存和生死的兩難艱熬，但台灣還是缺少疫苗，他要拜託總統蔡英文，給人民一條活路走，快讓民間自購、捐贈疫苗，饒了辛勤工作，純樸的台灣人民。

全國三級警戒滿月，勞動部6月16日公布最新數據，全台灣625家事業單位、6千多人放無薪假，而且還在擴大中，住宿餐飲服務業衝擊最大，爆增一倍。

對此，趙少康昨（26日）在臉書發文表示，一位要扛起一家老小生計的中年男子，到台中衛生所「搶打」疫苗殘劑，因為其工作經常要在外面跑，害怕染疫倒下，更怕傳染給家人親戚；一位20多歲的年輕人，一大早就排隊等著打殘劑，年輕人說，國內疫苗太少了，按照「排序」，自己會排在很後面，到時候說不定只能打國產疫苗，但對國產疫苗沒信心，先打再說。趙稱，自己的一位好友罹患淋巴癌二期，醫生建議朋友快打疫苗，可是也不敢將朋友列入造冊施打名單，怕連累醫院，惹上「特權」疫苗爭議。

趙少康再指出，北農送貨員林先生，出入過阿公店，5月反覆發燒一個多月，但不敢看診，買退燒藥吃，怕快篩確診不能工作，就沒收入了。掙扎的不只林先生，從米其林星級餐廳到路邊攤，都陷入兩難，如果選擇繼續營業，每天開門，食材、員工薪水、勞健保費、水電費，樣樣都要錢。星級飯店勉力維持不裁員已經很拚了，街巷的餐飲店，撐不過去只能關門收攤；美容美髮美指沙龍，沒有客人上門；中廣一樓很受歡迎的「潤咖啡」，在5月15日宣佈三級警戒，就沒有辦法開店營業了。

看到上班族排隊爭打疫苗，趙少康感嘆，這些人不是和老人「搶」，是為了自己、為了家人生計的「生存之戰 」。台灣缺疫苗，政府疫苗採購嚴重不足，仰賴美國、日本、立陶宛的善意，勉強有四百多萬劑供民眾施打，但想要達到六、七成民眾都打過疫苗的集體防護，需要3、4千萬劑疫苗，台灣還有近十倍疫苗劑量的巨大缺口 。

不只小老百姓為缺疫苗發愁，趙少康直言，有位台灣上市公司企業家很無奈的問他，其員工多是50歲以下，不在可以施打疫苗的前10類名單。這些員工認真工作、誠實報稅，可是疫苗不夠，什麼時候才輪到施打？有些人可以自費出國打疫苗，但絕大多數人負擔不起。趙稱，這位企業家願意出資為企業員工買疫苗，但政府會放行和同意嗎？

趙少康最後呼籲，請總統蔡英文放手，快讓民間自購、捐贈疫苗，饒了辛勤工作，純樸的台灣人民，「他們不懂政治，他們只想快點打到疫苗，為生存而戰」！