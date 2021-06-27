Suns point guard Cameron Payne will play in Game 4 of the Western Conference finals tonight league sources tell ESPN. Payne played just four minutes in Game 3 because of a turned left ankle. He registered a career-high 29 points along with 9 assists and 0 turnovers in Game 2. — Dave McMenamin (@mcten) June 26 2021

這下子太陽有望拿出完整陣容面對西區冠軍賽G4了！根據《ESPN》記者麥克曼納明27日搶先爆料，前役僅打4分鐘就扭傷左腳踝退場的太陽替補後衛佩恩，確定將在今天西區冠軍賽G4帶傷上陣，這對全力爭取聽牌的太陽來說，絕對是利多消息。

儘管在今年季後賽場均11.1分、3.7助攻及2.5籃板數據並不搶眼，可是佩恩在西區冠軍賽前兩戰，完全頂替太陽主控保羅感染新冠病毒缺席後的位置，G1拿下11分、9助攻，來到G2更有29分、9助攻，是太陽意外搶下前兩場勝利的功臣之一。

沒想到隨著保羅在西區冠軍賽G3先發上陣，佩恩首節替補只打4分19秒，就因扭傷左腳踝提前退場，也造成保羅才剛歸隊，就必須打較多的上場時間，自然發揮較差，如今隨著佩恩可以上陣，太陽陣容也變回健康完整，調度也可正常。

更重要的是，保羅前役歸隊雖拿15分、12助攻，全場卻出手19次只中5球，畢竟他已經相隔快10天沒有打球，一回來就要面臨西區冠軍賽的高強度，當然投籃表現較差，如今他應該可以慢慢找回場上感覺，搭配佩恩可以替補，太陽更具贏球本錢。