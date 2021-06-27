英國政府統計顯示，境內今天新增1萬8270人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是自2月5日以來單日最高紀錄。過去一週將近10萬人病毒檢測呈陽性，較前一週增加約50%。

疫情升溫引發質疑，能否如計畫於7月19日解除防疫封鎖措施。

由於最先在印度發現的Delta變異病毒株肆虐，過去幾週以來每日確診病例相當快速攀升，政府科學家認為，此變異病毒株的傳染力，較先前的主流病毒株高出40%到80%，如今已占英國境內幾乎全部新增病例。

大部分新確診病例都是尚未施打疫苗的年輕年齡族群。截至今天，將近2/3英國人口已接種至少一劑疫苗，同時有48%人口已接種兩劑。

英格蘭公共衛生署（PHE）最近的分析顯示，施打兩劑英國使用的主要疫苗，能高度有效預防感染Delta變異株住院，輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗保護效果達96%，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗則為92%。

雖然過去幾週以來染疫住院及不治病患逐漸上升，但上升步調不若感染攀升速率。

英國政府表示，今天新增227人染疫住院，住院病患增至1505人，但遠低於今年稍早第2波疫情高峰期的將近4萬住院病患水準。新增染疫相關死亡23人，也維持在低檔，累計病故12萬8089例。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100627