小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)第26轟出爐！藍鳥27日在雙鳥之戰12-4痛宰金鶯，小葛瑞洛幾乎是「被追一轟就補一轟」，天使隊大谷翔平前日以24轟追上他僅是很短的時間，就被小葛瑞洛擊出第25轟。接著教士隊小塔提斯(FernandoTatis Jr.)以單場三響炮殺到25轟，但小葛瑞洛休息一天又來了26轟（連續3場開砲），暫時獨居大聯盟全壘打王、打點王。

3局下半小葛瑞洛鎖定第一球就出棒，他首局下也試圖追打這種外角偏低的變速球，第一局那次他揮棒落空，這回是狠狠咬中，拉回左外野方向成為2分全壘打。

不料下一棒賀南德茲(Teoscar Hernández)也追加1發陽春炮，成為「背靠背」全壘打。金鶯投手阿金(Keegan Akin)不敢投到同一個位置，但賀南德茲選擇內角偏低的四縫線出棒，照樣拉打到左外野牆外。葛瑞喬克(​Randal Grichuk)在第5局追加了3分炮，藍鳥全場3轟。

小葛瑞洛75場達到26轟是隊史第2快，他還有64分打點。照這個速度下去，小葛瑞洛有機會一口氣超越老爸的兩個單季紀錄，老葛瑞洛的紀錄是單季44轟、單季131打點。老葛當年破殼而出是在23歲那年轟出38支與109打點，小葛今年才22歲就快要趕上老爹的腳步。

另一方面，天使隊同日出戰光芒，大谷翔平仍打第一棒，他沒有擊出全壘打，不過有一支帶有打點的二壘打。天使先發投手卡布(ALex Cobb)登板4局被打6分，光芒靠著兇猛火力以13-3痛宰天使。