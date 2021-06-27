鰲峰山運動公園新建廁所模擬圖。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

公廁是市政治理的門面。臺中市為提升臺中市公有建築物廁所環境品質及落實性別平權，市府都市發展局訂定「臺中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，規範新建公有建築物男女廁間比例最高為1：5、坐式及蹲式廁間比例為2：3，並設立性別友善廁所，以及清潔、管理、維護查核與處分基準，打造友善如廁環境。

都發局指出，公廁興建除注意男、女廁所數量比例外，也應適當配置馬桶蹲、坐比例，配合年長者使用需求等。市府改善各局處所管轄的公有廁所，不符合規定的既有建築物，將由管理機關自訂計畫逐年執行，提供民眾安心、貼心使用廁所的環境。

為讓公有廁所管理維護更周全，都發局強調，條文也規範清潔、管理、維護查核與處分基準，市府採用資通訊科技、雲端即時通報的管理機制，即時掌握場所環境品質，維護廁所軟硬體設備及消耗用品，並建立滿意度調查機制，也結合社會資源、鼓勵無償認養，彰顯企業社會責任並提升管理效益。