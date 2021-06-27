環保局派員加強宣導民眾落實巡倒清刷，提醒民眾下雨過後要特別注意居家環境清潔整頓，避免登革熱的發生。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中部地區連日豪雨不斷，加上天氣炎熱，積水處易成為蚊子產卵的溫床。中市環保局加強登革熱防治工作，今年攜手環保志工、民眾總動員清除近1萬2400個廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等易積水容器；呼籲民眾應澈底落實「巡、倒、清、刷」4大滅孑妙招，三級警戒宅在家期間，可全家動起來加強清理居家環境，遠離病毒與蚊子的雙重威脅。

環保局長陳宏益說，防疫宅在家，也不要忽略居家環境巡視整頓，只要落實「巡、倒、清、刷」4大滅孑妙招，包括「巡」檢住家周圍環境，避免室內外容器積水、「倒」掉積水並將不用的容器倒置、「清」理環境同時清除不用容器、「刷」洗容器內壁避免蚊卵附著，保證蚊子不來擾，更可有效防止登革熱。

環保志工楊小姐指出，家裡有兩個小朋友因防疫警戒停止到校上課待在家中，每天喊無聊。趁著沒下雨的時候，乾脆全家動員一起檢查、清除家裡的廢棄積水容器，一個上午清了花盆底盤、帆布凹槽、魚缸、金爐、臉盆等容器，且搭配環保局推廣的「5055消毒法」，跟孩子把家裡重新大掃除及消毒一次，也讓孩子「從做中學」，落實環境教育。楊小姐笑稱，養2個孩子已經吃不消了，沒有心力再幫蚊子養小孩。

環保局強調，市民注重COVID-19防疫同時，也不要輕忽登革熱防治工作，若不慎感染一樣會對健康造成危害。房屋排水槽、旗竿插座、地下室及頂樓，都要提高警覺仔細清消，杜絕病媒蚊產生，提醒民眾下雨過後要特別注意居家環境清潔整頓，避免登革熱的發生。