計程車汰舊換新申請補助動作要快！ 台中市政府交通局配合交通部推動「計程車服務提升輔導方案」，現正辦理計程車第三波汰舊換新補助；交通部今年3月18日已公告延長購車期限，請符合資格的計程車駕駛可檢具相關資料向交通局提出申請。

交通局指出，第三波原購車補助期限為109年2月5日或109年3月9日起算6個月內，後延長為12個月內，交通部今年3月18日再公告延長至18個月內。符合資格的計程車駕駛(車齡7年)或計程車行(車齡12年)，於期限內購買全新計程車，燃油（含油氣混合）計程車每輛將補助15萬元、油電混合車每輛將補助25萬元、電動車每輛將補助35萬元。

交通局長葉昭甫說，請符合資格的計程車駕駛或計程車行，於規定期限屆滿前備妥相關資料，於辦公時間週一至週五上午8 時至12 時、下午1時 至5 時至交通局申請發給第一階段70％補助款，或以郵寄申請，截止日期以郵戳為憑。如駕駛半年內沒有指定違規行為，將會再進行第二階段補給剩餘30％費用。

葉昭甫指出，為提升計程車服務品質，並改善計程車駕駛執業環境，計程車汰舊換新補助自108年開始受理申請，協助老舊計程車所有人減少購車負擔。第一波老舊計程車汰舊換新補助已有245位，第二波已有136位駕駛提出申請；第三波共計551名駕駛人符合資格，其中已申請第一階段購車補助462位、第二階段397位，請符合資格的駕駛儘速向交通局提出申請，以免逾期。

交通局強調，市府配合交通部老舊計程車汰舊換新政策，鼓勵使用年限較久的計程車添購新車，除有更安全、燃油消耗更環保的執業環境，也可提供乘客更滿意的搭車品質。