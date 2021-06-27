透明、公開是不動產交易重要基礎。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

不動產交易透明、公開是重要的基礎。台中市政府地政局將歷年各項市政建設查估協議價購的價格及土地徵收補償的市價，完整揭露於地政局「158空間資訊網」，不但價格、工程名稱等資訊一覽無遺，還能套疊地籍圖、都市計畫圖、街道圖等圖資，不僅讓民眾協議價購前充分掌握知的權利，也建構完整台中住宅及不動產資訊。

自101年土地徵收條例修正以來，被徵收土地即採「市價」補償，徵收前的先行程序即為協議價購，需用土地人依市價與所有權人進行協議。地政局長吳存金說，所有權人將參考鄰近協議價購或土地徵收補償市價，決定是否同意協議價購，因此掌握市價資訊對民眾來說至關重要。

吳存金指出，「158空間資訊網」（https：／／lohas.taichung.gov.tw／lohas／）將歷年協議價購及土地徵收補償市價完整呈現，讓民眾清楚、充分了解價格資訊，增加民眾同意協議價購意願，提升公共建設辦理效率。

此外，台中市各需地機關辦理協議價購價格及土地徵收補償市價，均是委託不動產估價師查估，再由地政局召集不動產估價學者及專家等委員進行審議，以客觀、中立態度為市民把關價格資訊。