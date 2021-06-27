一名75歲張姓老翁，去年自大陸上海搭機返台，因未主動申報檢疫，在海關免申報櫃台於行李內查獲豬肉產品蛋黃鮮肉粽二個，遭依違反動物傳染病防治條例送辦，行政院農委會事後裁處廿萬元罰鍰，張姓老翁認為裁罰有違比例原則，且自己有高血壓，肉粽是為防範空腹昏倒時救急之用，認為裁罰過重提起行政訴訟，遭基隆地院駁回，等同兩顆肉粽價值廿萬。

根據判決書記載，張姓老翁於民國109年10月24日自大陸地區上海浦東國際機場搭乘飛機由松山機場入境，未主動申報檢疫，由財政部關務署臺北關松山分關之綠線免申報檯通關，經松山分關人員查獲其行李內攜帶豬肉產品（蛋黃鮮肉粽2個總重共計0.42公斤，移請行政院農委會裁處，事後張姓老翁遭罰20萬元。

但張男認為裁罰罰過重提起訴願，張男表示他為75歲獨居老人，於事發半年前曾因空腹昏倒，幸在旁有人及時提供食物供伊食用而搶回一命，他返回臺北國際航空站之時間為下午6時15分，依防疫規定應搭乘防疫計程車返回住家並強制隔離14日，可見住處內應已無食物，他的晚輩才替他準備粽子，供急迫時得搶救生命之用，絕無違反動物傳染病防治條例之故意或過失行為

張姓老翁也主張，他是為防範空腹昏倒而有臨時、急迫之生命危險，才攜帶粽子回台，與動物傳染病防治條例第1條所規定之立法目的不同，自不應受該條例處罰。而且他每月收入僅有政府撥補之老人津貼3000元，而依現今經濟環境，大學畢業學歷之社會新鮮人年薪亦往往只有200000元至300000元間；原處分竟以常人難以負荷之高額罰鍰對待身為獨居老人之原告，顯然違反公平、比例原則。

張姓老翁還說，肉粽是竹葉包覆於外，內藏糯米之食物，他不知其中竟含有2小粒肉品，直到檢疫人員將系爭檢疫物之一對半剖開，始知內藏微細肉末，壓根不知有豬肉成品藏於其中，因此並無違反動物傳染病防治條例之故意或過失。

且肉粽僅0.42公斤，其中隱藏之豬肉微細肉末的量連0.01公斤都不到，更未見蛋黃肉餡，則原處分上開事實之認定亦有顯著之違誤

但是法院審理後認定，張男入境時攜帶檢疫物，未主動申請檢疫，已違反其作為義務，主觀上張男應注意、能注意，卻仍不注意，亦具有違反行政法上義務之過失，原處分裁處20萬元罰鍰，並無違誤，應予駁回。