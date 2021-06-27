1名女網友日前收到前同事的訊息，對方自稱能幫人作法事、消業障，對方說她近期會有1個大劫數，需要靠水陸法會消除，必須花費4萬元，女網友當下沒立即回覆，沒想到對方竟說「佛祖要我轉達你，等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你。」其他網友看到此回覆紛紛氣炸，怒批「疫情時期，竟還有人假藉神蹟來行詐騙之實」。

該女網友的男友在臉書「爆料公社」發文表示，他的女友日前收到1名前同事訊息，該同事自稱有在幫人作法事，並問他的女友最近有沒有殺生，女友說沒有，對方接著說「佛祖開示你有心想要戒殺生，如果想要佛祖幫忙化解近期大劫，必須還清99%的因果」，還說女友此一大劫是冤親債主來討債，因此女友需要報名水陸法會。

女網友收到前同事的訊息，對方說她近期會有1個大劫數，需要靠水陸法會消除，須花費4萬元，對方還說「佛祖要我轉達你，等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你。」（翻攝自臉書「爆料公社」）

女網友收到前同事的訊息，對方說她近期會有1個大劫數，需要靠水陸法會消除，須花費4萬元，對方還說「佛祖要我轉達你，等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你。」（翻攝自臉書「爆料公社」）

該男友表示，該名前同事說水陸法會會請來內壇2隻，因此每人需出資4萬元，女友當下回應要再想一下，對方仍不斷勸說「若身體有病痛，失去的錢可能不只4萬」，女友則已讀不回，對方過幾日竟傳訊息說「多羅觀音佛祖要我轉達你，等你新冠病毒確診，佛祖就救不了你。」

該男友看到對方回覆的內容氣炸，直言「這算神棍嗎？」其他網友看到文章後紛紛留言說，「這就是藉神佛之明，行詐騙之事」、「好會騙！ 下次再看到記得用燒的轉帳給她」、「問她，那她既然是神佛代言收這些錢，是不是也應該無敵了，敢不敢去印度幫忙渡化世人？」

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