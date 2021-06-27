為防堵印度（Delta）變種病毒，台灣自27日起，針對巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉等七國，入境一率集中檢疫並普篩。對此，台北市議員游淑慧痛批，選了來往班機不密切的七國，「這也演太大了」，感覺就是在玩假的。

游淑慧凌晨在臉書指出，明明Delta變異毒株已經在85個國家被發現，指揮中心卻只選「七國入境篩」， 讓許多專家都質疑衛福部「做半套」；而就她看來，「連半套都沒有，感覺就是在玩假的」。

她以26日到達台灣的班機為例，有來自泰國曼谷、 印尼雅加達、 菲律賓檳城、 美國舊金山、荷蘭阿姆斯特丹、 大陸上海、 大陸廈門 、澳門、 新加坡、越南胡志明、 日本東京、 韓國仁川等，但其中只有一個來自印尼雅加達的航班需要雙篩。

再看27日正式實施新規定後的入境航班狀況， 預計有672個旅客要入境，出發地區或國家有美國、日本、大陸、新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、香港、澳門等，但需要集中檢疫、入境PCR的有多少航班、多少旅客？游淑慧直言，「答案是0」，選了七國，還選來往班機不密切的七國，她痛批，「這也演太大了」。

針對美國的狀況，游淑慧指出，目前美國新增確診數的20%都是Delta病毒， 而27日抵台的航班中，以美國出發又最多，佔四、五個航班， 分別來自西雅圖、洛杉磯、舊金山、紐約，難道指揮中心都沒在怕的？且防堵Delta變種病毒台灣已經慢半拍了，就別再逃避，她不禁想問「入境普篩，衛福部到底在怕什麼？」