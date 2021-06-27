新冠肺炎全台肆虐，儘管疫情已經逐漸趨緩，但這段期間的亂象不斷，除了被指出是造成疫情擴張主因的「3+11」規定、疫情期間疫苗的亂象等問題，監察院將兵分四路進行調查，並且指出擬將在不影響指揮中心作業的狀況下，約談指揮官陳時中。

據聯合新聞網報導，目前監察院針對疫情期間的調查分別有四大案，首先是「3+11」的決策過程，這一點一直遭到民眾質疑，為何要求拿出會議紀錄等證明這些基本的事情都做不出來？監院對此分派兩位監委進行調查。

另外爭吵至今的疫苗問題也是監察院關注的焦點，政府有一年的時間可以進行整備、採購，但如今成果卻不盡理想，讓人懷疑這整年政府的政策到底是如何決策，監院將進行調查。

而疫情期間移工人權也備受關注，監院表示也將重點調查。

最後則是被認為是疫情的爆發點，萬華的「阿公店」，監院指出，外界質疑中央將疫情的發源地甩鍋給萬華，只對台北市落井下石，卻未對整體的防疫政策做出檢討、調查。

監察院將在不影響指揮中心運作的前提向，擬約談陳時中進行調查，監院指出，一切都沒有特權，查案將秉持就事論事的原則，「該約詢的對象、該提出彈劾、糾正的單位，一定毋枉毋縱，要給全民一個交代。」