永旭巔頂護劍戰，道真雙秀偃邪魔，銀驃當家原無鄉、名劍無名倦收天，不畏魔囂擾，暌違再並肩！隳魔、兵厄魔將聯手合擊，魔威赫赫吞噬而來，雙秀見狀，動靜相生，乾坤始陣，金銀雙劍合璧剎那，正是道象陰陽變！

燃燈曇華聖氛沐，雙佛入世阻隳魔，昡祭冥司欲除問菩提，卻見佛劍擋關，兩大聖者隔世並立，是曾經最熟悉的默契，冥司魔形啟殺，六弒合百煉，雙魔同受操控，配合無間，並首展秘藏武學，同一時間，佛劍沉氣一肅，佛牒緩緩開啟了！

晝夜尋幽爭端起，暗夜寒心殺意動，為尋皈靈杵，隳魔眾一對神道師，眼見道具特殊精妙，甚得己意的神道師直言只要讓自己雙足落地，便將皈靈杵物歸原主，條件一出，魔眾搶攻而出，但見神道師衣袂飄動，卻是輕鬆自得，狂傲睥睨！道門法宗枯草寥，雲影橫斜荒唐樹，歌舒莫愁漫掃落黃，一遇歌舒莫邪尋人而至，就在此時宗門拂開，一身瀟散戒衣，無首靈幡，卻是驚聞道樞解天籟已然羽化不在人世！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第7章：銀驃當家原無鄉；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第8章：局變之初。