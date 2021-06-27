43歲女星侯怡君與66歲製作人蕭大陸終結愛情長跑20年，侯怡君在母親節用「先生」稱呼對方，洩露蕭大陸已從男友升級當老公，侯怡君也在日前傳出已懷有身孕，對此，侯怡君沒有否認，而侯怡君今（27日）凌晨甜蜜放閃蕭大陸，甜喊「慶幸自己嫁給真愛」，並告白：「謝謝你當我公主捧在手心裏（裡）」。

侯怡君今凌晨在臉書分享與蕭大陸的自拍照，兩人都對鏡頭嘟嘴，閃到無極限，侯怡君也感性寫下：「午夜夢迴驚醒，發現枕邊人是心上人，而不是只能在夢中的心上人，慶幸自己嫁給真愛，不是滿身珠光寶氣虛度人生的喪屍。」

儘管兩人交往多年，互動已像老夫老妻，不過侯怡君仍幸福表示，婚後依然像熱戀「#婚姻需要經營 #手牽手漫步街頭就是幸福」，她還透露小倆口開著車、翻山越嶺只為一碗剉冰，也不免讓外界聯想到，是蕭大陸寵孕妻侯怡君，而侯怡君也隔空甜謝尪：「謝謝你當我公主捧在手心裏（裡）」，夫妻一曬恩愛就閃到無極限。

侯怡君臉書全文。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

由於侯怡君和蕭大陸有共識想生小孩，侯怡君近年做了多次取卵與排卵針，也歷經3次試管失敗，對於她月初傳出已懷孕喜訊，對此，侯怡君沒有否認，僅低調表示：「真的很高興各位的關心！請大家一起為我集氣祝福！」侯怡君希望明年能慶祝母親節，也讓外界期待小兩口早日正式宣布好消息。