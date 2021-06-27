藝人賈永婕因在疫情嚴峻時，不惜掏腰包捐出昂貴醫療器材和每日一百份的愛心便當，被外界封為「抗疫女神」，連蔡英文總統都親自致電感謝，認證其是「國民美少女」。而相識賈永婕多年的好友，最近在網路分享兩人的「黑歷史照片」，從姐妹的視角分析賈永婕的真實個性。

仲誼公關暨Wazaiii、哇哉上課創辦人岳啟儒25日在IG道出與賈永婕緣份的開端，並PO出舊照片自嘲「黑歷史」，原來25年前她還是小公關時，賈永婕已是華視大記者，每次對方蒞臨活動現場，態度都會畢恭畢敬，直到熟絡後，岳啟儒發現賈永婕個性「挺阿花的」，兩人隨即一拍即合。

和賈永婕認識25年，岳啟儒見證了對方人生的許多重大轉變，「她就是一個這麼真、這麼直、這麼衝的熱血傻妞，以前常會因為公眾事件打電話給我，問我的看法，告訴我她想要做些什麼，因為她不想要這個世界有那麼多不平衡的苦難，不公義的事情，有時我鼓勵她，有時潑她冷水，有時攔著她。」

看著賈永婕因挺醫護頻上新聞版面，岳啟儒儘管嘴上狂虧「老藝人翻紅」，內心其實是為她感到驕傲，「她（賈永婕）自己出錢出力做了這麼多好事，卻堅持不收朋友我的捐助，因為我的公關公司五月至今停擺苦哈哈。不僅過去我請她幫忙時她總是義不容辭，前天晚上通電話時，她還跟我說，你需要我幫忙的時候就一定要說，我一定會幫你的，都已經送醫療器材到偏鄉忙到頭昏了，還是這麼暖心。」

岳啟儒提到賈永婕的熱血和善心，無形中感染了許多人，「現在真的有路人寄錢給她要捐款被她退回，我也被廠商詢問怎麼跟賈永婕聯絡盡一份心力」岳啟儒好奇詢問賈永婕，疫情過去後要如何運用公眾影響力？想不到對方回她：「我想做公益已經是我的使命了。」

文末，岳啟儒感性的表示，認識賈永婕的25年來，對方從來沒有變過，保持著熱血、正直和善良的個性，「人生下半場，防疫女神想要繼續投入公益，不二話，我一定會挺她的。」

對此，賈永婕26日也在臉書隔空對岳啟儒暖心喊話：「謝謝我的好姐妹Cindy Yueh，我要做任何傻事的時候你總是我的軍師！你是我永遠的神隊友。」