台南一名婦人晚年因貧病交加，又有嚴重視覺障礙，於是向獨生子請求支付每月2萬餘元扶養費，但兒子認為，母親從小到大從未照顧扶養過她，且他從小就與阿姨住在一起，不論生活費、學費都是由阿姨負擔，因此拒絕母親請求，拒聲請免除扶養義務。台南地院法官審理後認為，婦人沒有正當理由就對兒子未盡扶養義務，親子關係疏離，形同陌路，裁准兒子免除對母親扶養義務。

根據判決書記載，該位老婦育有一子，戶籍設於胞妹戶內，老婦從兒子幼年起，就未與他生活在一起，也未負起扶養責任，但老婦因晚年視覺重度障礙，無力謀生，僅靠政府低收入戶補助維持生活，目前貧病交困，需要兒子扶養，因此請求兒子每月應給付她扶養費為20114元。

但兒子向法官抗辯指出，他出生到現在都是阿姨照顧扶養，自己都叫阿姨媽媽，生活費、學費都是由阿姨負擔。他印象中國小時母親會來家裡作客，只有年節時會來，但只是來與兄弟姊妹見面，並沒有給我負擔扶養費及生活費，也沒有定期來探視我，到現在他還是跟阿姨同住，我對母親沒有什麼印象，過往他也未向我們聯絡及請求負擔扶養費，是收到聲請狀後才知道她的近況。

兒子認為，因母親在他年幼時未盡扶養責任，因此要提出反請求，主張免除扶養責任。阿姨在出庭時也證稱：他從出生以後都是由我照顧扶養至成年，我姐姐確實沒有照顧到兒子，他來我家是要找我的，他沒有負擔兒子的扶養費及定期來會面探視。

老婦對於自己妹妹及兒子的證詞也不否認，還自陳，「我確實沒有盡到扶養責任」。

法院審理後認為，老婦雖然因健康因素，無法工作，難以維持生活，而有受兒子扶養必要。但兒子出生至今皆是由阿姨照顧扶養，母親並未負擔兒子之扶養費或是探視他，兩造間親子關係疏離，形同陌路。

法官也認定，老婦對於兒子確有未盡扶養義務之事實，且其未提出有何不能盡扶養義務之正當事由供法院調查審認，可認定老婦無正當理由對兒子未盡扶養義務之情節確屬重大，兒子據此主張免除對於母親扶養義務予以採信，老婦請求給付撫養費應予駁回。