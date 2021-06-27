目前已經缺席西區準決賽後兩戰，以及西區冠軍賽前4戰的快艇球星里歐納德，已經提前預告西區冠軍賽G5無法打了嗎？因為根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯27日爆料，目前里歐納德的右膝蓋傷勢，讓他幾乎無法搭機前往客場作戰。

「雖沒確切消息，但消息人士告訴我，里歐納德不可能明天隨隊前往鳳凰城，」海恩斯表示，「假如搭機的話，飛行高度的提升對他的膝蓋沒有好處，自從里歐納德缺陣，快艇的心態就是靠剩餘球員，盡最大努力打球，不管有沒有他在。」

其實依照海恩斯的說法，里歐納德不僅可能缺席G5，就算西區冠軍賽戰線拉到G7，他也同樣不太可能搭機前往鳳凰城，幾乎等同宣告里歐納德在西區冠軍賽全部缺席，以目前太陽球員逐漸健康回歸的情況下，快艇落居相當不利的逆境。

更何況最近謠傳里歐納德打算重演馬刺內訌戲碼，似乎對於快艇醫療團隊刻意隱瞞他的膝傷狀態很不滿意，如果這個戲碼繼續這樣走下去，快艇不僅可能在西區冠軍賽看不到他回歸，甚至可能迎接他跟當年馬刺時期同樣的擺爛情況，或是不跟快艇續約。