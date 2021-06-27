中國外交部發言人華春瑩25日宣佈，中國國家主席習近平將與俄羅斯總統普丁於明天（6月28日）舉行視訊會晤。美國之音分析，習近平在面臨以美國為主導的西方強大壓力下，此次會晤被認為是鞏固中俄「准聯盟關係」而作出的一項極為重要的努力。

報導稱，美中關係在上屆美國總統川普任內發生了重大變化，兩國從戰略合作者轉變成戰略競爭對手。這一變化給兩國關係帶來了多方面的影響。新疆、西藏、香港等人權問題、台灣問題、南海問題、新冠病毒溯源問題，以及兩國全面競爭問題共同導致美中這兩個世界最大的經濟體在政治、軍事、科技等多方位的直接對抗。

觀察人士指出，在這個對抗中，美國與西方盟國一道形成了一個強大而廣泛的抗中聯盟。相形之下，中國則遭遇了空前的孤立。為了擺脫這種狀況，中國在加強與其傳統盟友北韓和巴基斯坦的關係之外，最關注的就是鞏固與伊朗和俄羅斯之間的關係。

但是，拜登上台後，在改善美國與伊朗和俄羅斯關係方面作出了不少努力，並且取得了明顯的成效，這讓北京感受到了巨大的壓力。

6月16日，拜登總統與俄羅斯總統普丁在瑞士日內瓦首度會晤，會談結果出人意外。美俄之間矛盾甚多，雙方在如何對待俄羅斯反對黨領袖納瓦爾尼問題上爭吵不斷；在烏克蘭加入北約問題上寸步不讓；在駭客網路攻擊方面相互指責。今年4月，美國驅逐了10名俄羅斯外交官，並對6家俄羅斯科技公司實施了新的制裁。此舉導致雙方撤回了駐在對方的本國大使，兩國關係陷入多年未見的低谷。

會談前，國際輿論普遍持悲觀態度，甚至認為拜登與普京的會談將會不歡而散。但會談後，無論是拜登還是普丁都對這次會談發表了積極的評價。

普丁形容這次會談是「建設性的」，稱拜登是一位「具有建設性的人」。拜登形容這次峰會是「正面的」、「積極的」，「我認為在我們不放棄任何一件基於原則和價值觀的事情的情況下，我們兩國關係得到明顯改善的前景真實存在。」

拜登和普丁在會談中還同意，兩國大使將很快回到自己的工作崗位，恢復兩國的正常關係。

美國之音分析，北京對美俄關係的鬆動感到非常不安，擔心俄羅斯這個唯一可以在中美對抗中給中國提供重要支持的國家會傾向美國一邊。

分析稱，一些熟悉美中俄三邊關係的人士認為，美俄之間的矛盾存在解決的可能性，但美中之間的矛盾現在已經進入戰略對抗層面，除非中共採取重大的政治改革，否則這種對抗就不可能有回頭路。因此，分析人士認為，這次習普會對北京的重要性，要遠遠大於對莫斯科的重要性。