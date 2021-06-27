男星劉漢強不僅外型帥氣，更是多才多藝，在戲劇、唱片、主持界都有出色表現，長年在大陸發展的他，透露過去有女演員會在下戲後，主動敲門獻身，情史豐富的他，也多次在沒防護下享受魚水之歡，直到某次踢到鐵板讓對方懷孕，才決定走入婚姻。

劉漢強日前在《單身行不行》透露，在劇組人跟人之間相處久了，是會有一些超友誼的情愫在，但他表示自己對感情的態度是「隨緣不隨便」，因此要在彼此都有感覺下，才會發生關係，但他也澄清拍戲10幾年，也就碰過2次半夜有女演員來敲門。

而他自認征戰情場數十年，其實也懷疑過自己是不是不能生，因為情史還算豐富的他，身邊女伴也不少，在多次在沒有防護措施下享受歡愉後，卻從來沒有人跑來跟他要過奶粉錢，他覺得老天爺對他不錯，自己算是很幸運。

沒想到45歲的時候，就真的鬧出人命，而女方也成為他現任老婆，他在得知老婆懷孕後，就立刻決定結婚，「那是個責任問題」，他也很感謝在那個時間點能遇上老婆，認為緣分果然很重要。

劉漢強不僅影視歌三棲，同時也是一名賽車手，出道多年主演過多部電影、電視劇，還發過2張個人專輯，慢慢從偶像派蛻變為實力派演員，之後轉往大陸發展，2016年秘密和小9歲的圈外女友結婚。