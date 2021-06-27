Delta印度變種病毒入侵台灣，衛福部把7個國家列入高風險管制，台北市議員游淑慧發現，27日新規定上路後的入境航班，預計有672名旅客入境，但需要集中檢疫、入境PCR的航班和旅客卻是0，她痛批中央選了7國，還選了往來不密切的7國，這也演太大了。

衛福部決定今天起重點高風險7國，包括巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉的旅客入境台灣要PCR核酸檢測，隔離期滿前再做第2次。

游淑慧質疑，明明Delta變異毒株已經在85個國家被發現，指揮中心卻只選7國，根本就是在玩假的、逃避，許多專家都質疑衛福部「做半套」，她認為連半套都沒有，感覺就是在玩假的。

她以昨天到達台灣的班機舉例，只有印尼雅加達的航班需要雙篩，今天新規定上路，預計有672名旅客入境，出發地區或國家有美國、日本、中國大陸、新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、香港、澳門，但需要集中檢疫、入境PCR的航班為0。

游淑慧說，目前美國新增確診數，有20％是Delta病毒，今天抵台的航班中，美國出發又最多，有4、5個航班， 分別來自西雅圖洛杉磯舊金山紐約，指揮中心都沒在怕的？防堵Delta變種病毒，台灣已經慢半拍了，就別再玩逃避入境普篩，衛福部到底在怕什麼？