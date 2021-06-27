花蓮1名患有肝炎的男子日前突然失聯，家人擔心之下報警，所幸警方隨即調閱監視器找到人，事後男子的女兒特別拍影片致謝警方，沒想到影片中該女兒長相甜美、氣質清新，用溫柔的嗓音道謝，意外在網路上掀起討論，網友紛紛稱男子為「岳父」，留言說「岳父失蹤我好擔心」、「謝謝警察找到我丈人」。

據《東森新聞》報導，花蓮1名彭姓男子因為準備上班時錯過火車，因此決定自行開車北上，不料因匆忙出門、未戴上手機，導致他的家人一直聯絡不上他，家人擔心他患有肝炎，深怕出意外，因此急忙報警；警方接獲報案後，循著路口監視器一路找人，最後在台9線玉里段1處加油站找到彭男，證實是虛驚一場。

花蓮1名患有肝炎的男子日前突然失聯，家人擔心之下報警，所幸警方隨即利用車牌辨識找到人。（警方提供）

男子的女兒拍影片致謝警方，沒想到影片中該女兒長相甜美、氣質清新，用溫柔的嗓音道謝，意外在網路上掀起討論。（圖／翻攝自本人臉書）

彭男的家人事後相當感謝員警們的幫忙，彭男的女兒還拍攝影片致謝，她在影片中肯定員警認真的工作態度，「台灣是真的有這麼一群認真做事的員警」；不過網友看到影片後竟紛紛驚嘆起彭男女兒的清秀長相，有網友將新聞畫面截圖後，在PTT上發文表示「誰家的岳父失蹤了，麻煩來認領一下」，還說「這個報案素人等級有點高？有神人能知道是誰嗎？」

許多網友看見該女子超仙氣的外表和充滿氣質的談吐後，紛紛留言表示，「岳父真是粗心大意」、「謝謝警察找到我丈人」、「岳父還好嗎」、「看到封面進來的+1」、「小模等級素人」、「影片本人比照片正太多了吧！」而該女子在網路上爆紅後，也在本人臉書發文說「是的，新聞報導確實是我爸爸和我本人」，並再次感謝警方協助找人。