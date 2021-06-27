新冠肺炎疫情三級警戒又延長了！現在疫苗宛如台灣人民的救命解藥，7月1日起新的一批疫苗開始配送到各縣市，並將擴大公費疫苗的接種對象，但民間病媒防治業人員向中央抗議，因為他們雖被認定是高風險族群，卻從指揮中心公布優先施打疫苗對象開始，一直都沒有沾上邊。

從事民間病媒防治10多年的高啟軒向本刊表示，他主要負責地毯清洗、辦公室大樓清洗及居家清潔，因為疫情期間，清潔業務量減少，民眾不敢人與人接觸，但住家、大樓辦公室只要一有確診者就會叫他們去「病菌消毒」，這一個月來至少提升了3成的案件量。

高先生說，每一件都以「確診者心態做所有消毒」，因為10個案子就會碰到7個是確診場所，但每天面臨的「不是未知就是謊言」，因為業者可能會有所隱瞞，而且清潔工作本來就是高風險族群，卻遲遲沒被列入公費疫苗接種對象。

高啟軒表示，這台消毒器可噴射8公尺、微粒輕，適用辦公室內。（圖／馬景平攝）

「我們沒打疫苗又要衝第一線」，高先生語氣激動，心裡卻是百般無奈，因為自己也算是防疫前線人員，每一次出勤從清潔到消毒完，至少3、4小時跑不掉，他都會提醒每個同事「進去什麼都不要碰，直到徹底消毒完再說」，因為心中不免擔心噴完回來會不會確診，還有家人是否被感染？

「國家打疫苗的標準在哪裡」，高先生心中有滿滿的疑問，他認為民間單位也全心投入，卻像孤兒般沒人理，根本不公平。之前也有向中央流行疫情指揮中心反映過，他們只回應「病媒防治確實屬高風險工作人員」，會視疫情滾動式進行疫苗分配，再由主管機關造冊提報。

「我每次去噴藥，把敵人殺掉，我們不幫忙殺，靠政府有辦法殺這麼多嗎」，高先生身為病媒防治的一員，可以理解當中的辛苦，畢竟每天都在跟病毒對抗，但被政府一再漠視，讓他很心寒。」

「我們消毒完回來，會自建隔離袋，全身自我消毒一遍，衣服脫了，再進家裡洗澡」，因為天天衝進確診場所，心裡抗壓要很強。

根據統計，雙北市病媒防治業登記共491間，其中台北市為198間，新北市則有293間。對於民間病媒防治人員未被列入優先施打疫苗名單中一事，環保署回應表示，現在跟中央正在討論研議，也盡力積極爭取，沒要抹煞任何人的辛苦。

高啟軒身著防護衣、防毒面具、護目鏡及雨靴出消毒任務，以此確保個人工作安全。（圖／馬景平攝）

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