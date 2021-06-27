除了居家保母與民間病媒防治業人員碰到疫苗問題，由於全台疫苗持續鬧飢荒，出現疫苗孤兒已不是一兩天的事，有地方官員向本刊透露，中央宣布的公費疫苗接種對象一改再改，讓地方政府無所適從。

其實桃園國際機場相關防疫人員約3萬多人，截至六月初實際接種只有9千人。這次美國援助疫苗，他們又獲得3千劑莫德納，將優先提供給為旅客服務的第一線工作人員，但1萬2千劑全打完，施打率連5成都不到，還是有員工擔憂惶恐，「施打率這麼低，怎麼保護邊境啊」。

之前台東前線海巡隊也抱怨「署本部長官搶打疫苗，隊上人員打不到半支」，大嘆第一線暴露在風險中，上級長官口口聲聲說一定分批施打，海巡隊的人心反而越聽心越「寒」。雖然艦隊分署趕緊跳出來解釋，因較晚遞交名冊，並非遭到排除，更指出，已協調當地醫院同意，且已為海巡隊未施打疫苗同仁爭取到疫苗並安排接種。

疫苗荒，人民的心更慌，中央機關自認疫苗已做最有效的分配。但根據統計，目前台灣持有的疫苗數量為487萬劑，即使所有人打完，接種率才21％，況且施打完一般要兩週後才產生保護力，未達到群體免疫力標準。

網友計算出，若以完整接種2劑來算，台灣至少要3082萬劑疫苗才夠，「若一天接種15萬人，需要206天才能夠接種完」，疫情何時能解封，沒有標準答案，任誰都說不準，但唯一能確認的是，「這場戰役沒有人是局外人」。

許多人不禁感慨，想重回過去可以餐廳內用、假日出遊的日子遙遙無期，已做好長期抗戰的準備，台灣人民彷彿籠罩在疫情的暗黑摧殘下，原以為逐漸透入一絲曙光，但每個政策決定只要有小失誤，這些努力都會前功盡棄。

桃機防疫人員約3萬多人，目前獲得疫苗僅1萬2千隻，施打率不到5成，工作人員擔憂「怎麼保護國門邊境」。（圖／報系資料照）

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