美國佛羅里達州邁阿密海灘（Miami Beach）一棟12層樓公寓大廈24日突然部分坍塌，救難隊員26日發現第5名死者，先前外界將坍塌部份原因指向建築物下沉，不過2018年的一份報告顯示，工程師當時就發現這棟建築有「重大結構損壞」的狀況，混凝土有裂縫及剝落的情形。

綜合路透社、美聯社報導，邁阿密海灘屋齡達40年的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）24日凌晨突然部分坍塌，當時住戶多在睡夢中，造成100多人下落不明，救難隊員昨（26）日發現第5具遺體，目前仍有超過150人失蹤。

一份由莫拉比托顧問公司（Morabito Consultants）於2018年完成的工程報告顯示，1樓泳池甲板下的混凝土板有「重大結構毀損」，工程師莫拉比托（Frank Morabito）在報告中指出，泳池甲板下的防水材料因為重大的設計錯誤導致失效，他明確指出防水材料並沒有被斜放，以防堵水流失，反而是不正確地平放，造成這個區域下的混凝土板產生重大結構毀損，他當時警告，如果不盡快更換防水材料，將會導致混凝土以指數的程度擴大劣化。

除了混凝土板毀損，他還指出車庫的「混凝土柱、樑及牆壁都出現大量裂縫及剝落」，游泳池下也出現「裸露在外、劣化的鋼筋」。

報告指出，大樓先前曾試圖用環氧樹脂修補柱子及其他毀損的地方，但是因為做工不佳而修復失敗，游泳池下方的混凝土板也有用環氧樹脂修復，但是新的裂縫仍持續從已修復的地方產生。

當時這份報告並未警告損壞會造成立即性危險，僅點出香普蘭大廈南棟需要進行廣泛且昂貴的修繕，目前也不清楚報告中觀察到的損壞狀況是否和這次大樓部分坍塌有直接關係。

莫拉比托顧問公司昨日證實2018年有提交這份報告給大樓委員會，為大廈準備進行重大修繕計畫，並且在報告中「詳細說明了混凝土有重大裂縫及斷裂問題，需要進行修復，以確保住戶及大眾安全。」

不過邁阿密戴德郡郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，官員並沒有注意到這份報告，香普蘭大廈南棟公寓協會的律師柏格（Donna DiMaggio Berger）指稱，這份報告羅列的問題是附近區域老建築面臨的典型問題，因此沒有受到公寓委員會的注意，她還強調，報告也沒有提到要立刻撤離住戶。

建於1981年的香普蘭大廈南棟今年將邁入屋齡40年，在佛州，屋齡達40年的公寓都需要重新認證，莫拉比托顧問公司指出，2020年6月公司再度獲聘為大廈進行屋齡40年的重新認證程序，並且在今年4月呈交長達84頁的文件給地方政府，詳細說明香普蘭大廈南棟的維修計畫。

除了結構有重大毀損，英國廣播公司（BBC）報導，佛羅里達國際大學（Florida International University，FIU）去年發布的研究也指出，這棟大樓自1990年代起，每年以2毫米的速度下沉，可能會在結構上影響建築。