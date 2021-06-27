美國職棒(MLB)洛杉磯道奇、職籃(NBA)洛杉磯湖人有機會成為一家人了，《洛杉磯時報》報導億萬富豪安修茲(Philip Anschutz)打算售出手中的湖人股份給道奇隊的老闆，安修茲是湖人第二大股東，佔股高達27%。道奇目前是由古根漢團隊持有與經營，主要掌權者是董事長馬克華特(Mark Walter)、陶德波利(Todd Boehly)兩人，也就是安修茲銷售湖人股份的對象。

湖人市值大約50億美元，27%股份算起來是13.5億美元，安修茲的淨資產估計為104億美元（新台幣2900億）。如果交易成功，湖人的第二大股東就會是道奇的老闆，不過經營權仍會在老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)手中，巴斯家族佔股66%是最大股份持有者。當然這一切還需要NBA董事會審核過關才行。

安修茲擁有董事會席位，在珍妮巴斯與哥哥吉姆巴斯(Jeanie Buss)幾年前爭奪經營權時成為關鍵人物，最後由珍妮勝出。

馬克華特、陶德波利手中本來就有湖人股份，傳奇球星魔術強生(Magic Johnson)也是同時持有道奇與湖人的股份。職業球隊之間互相兼併，擁有多支大球團的老闆愈來愈多，例如職籃芝加哥公牛老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)也是職棒芝加哥白襪的老闆，白襪隊2005年贏得世界大賽，他開玩笑說這比公牛的6座總冠軍更棒。

時代華納有線電視網幾年前與道奇簽約，轉播權利金高達83.5億美元。湖人與道奇同樣是洛杉磯最多觀眾收看的球隊，《洛杉磯時報》指出兩支球隊合作是為了創造更多財富。