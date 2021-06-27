中國解放軍東部戰區第71集團軍，近日於東部沿海地域，進行以實戰為背景的遠火實彈射擊演練，以「PHL-03式300毫米多管火箭炮」新型火箭炮，擊中150公里外、外貌與美國愛國者導彈相似的靶標，引起外界關注。

新華社26日報導，該演練提升部隊的跨海打擊等作戰能力，更實現射擊單位最小化、射擊距離最大化及打擊目標盡多化。

報導稱，從日前公佈的第71集團軍演練的片段可見，部隊進行多項訓練，包括隱藏放置於隱蔽地域的武器裝備；建立通訊網絡及警戒防禦以抵敵方衛星偵察；快速機動移動陣地；以及氣象探測、彈藥裝填等任務，同時包括遠火實彈發射。

據報，部隊發射的03式遠火，被稱為陸軍炮兵部隊遠程火力打擊的「撒手鐧」，可攜帶12發火箭彈，最大射程為150公里，全數發射後的覆蓋範圍可達7.5公頃，射程、準繩度及殺傷力均為先進水平。在演練中，炮火成功擊中一輛酷似愛國者導彈發射車的靶標；其後更有多發火箭炮，展現制導設備的空中修正能力，擊中包括戰鬥機靶標在內的多個目標。

炮兵旅旅長彭超表示，這次實彈射擊綜合演練，選用沿海地區構設戰場環境，考驗部隊的偵察監視、跨海打擊、指揮控制及綜合保障等能力，更獲實際戰術訓練成果。而部隊在遠火裝備的訊息化及智能化提升，亦有利於戰時先敵制勝，03式遠火可作更精準打擊。

此外，隸屬東部戰區、駐地浙江的解放軍陸軍第72集團軍某旅，近日舉行跨晝夜海訓，項目包括要求官兵攜帶近10公斤重的裝備，在指定時間內完成1公里越海泅渡。

央視軍事頻道播出的畫面顯示，官兵以4人一組搬運多個綠色包裹，內有裝具和武器裝備。參訓戰士劉安盟形容，在全副武裝下游泳，會影響官兵在水中的蛙泳動作，而且負重較大，游起來較費力。

訓練項目另包括赤臂蛙泳，要求官兵組成編隊，以蛙泳長游3公里以上，隊員需面對潮汐、風浪和能見度低影響。在黑夜下游泳，視線受阻、方向感低，考驗官兵游泳能力和心理質素。

另一方面，解放軍近期頻頻演練，國防部新聞發言人任國強上週四（24日）在例行記者會上，總結2021年上半年全軍軍事訓練工作情況時披露，與往年同期相比，全軍彈藥消耗大幅增加，高難課目訓練比重持續加大。

他指出，各軍兵種突出重難點課題，完成百餘場戰術級聯合行動演練；落實全時待戰、隨時能戰號令要求，持續強化各方向各領域應對現實安全威脅針對性訓練，大力開展軍事鬥爭一線練兵。