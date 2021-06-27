6年前，民眾在屏東車城海岸發現一具無名女屍，因身體腫脹腐爛無法採證辨識，又無遺留證件、調閱監視器亦無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由屏東縣政府以無名屍埋葬於車城鄉無主墓區長達5年，但基隆市三分局警官許耀彬，卻靠女屍身上遺留的一串鑰匙，抽絲剝繭查出死者是36歲的桃園籍張姓失蹤女子，家屬接獲通知後感動萬分，不斷感謝警方讓死者落葉歸根。

基隆警官靠1串鑰匙，解開1具5年前無名女屍身分之謎，讓家屬感謝萬分。(宋原彰翻攝)

基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬分析1件105年間在屏東縣車城海岸發現的無名女屍案，當時女屍因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，又無遺留證件、調閱監視器亦無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由屏東縣政府以無名屍埋葬於車城鄉無主墓區長達5年之久。案經許組長依無名屍遺留的一串貼有「苓雅鎖印行」鑰匙，鎖定高雄苓雅地區失蹤人口擴大分析比對，今年4月間比對出1名曾在高雄苓雅區租住的桃園籍張姓失蹤女子（74年次），特徵相近，遂重啟調查，為本案露出一線曙光。

經採集張女妺妹檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達5年的張女，110年6月22日再經屏東地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為無名屍正名。

110年6月27日家屬持檢察官開具的張女相驗屍體證明書至本分局辦理撤銷張女身分不明及失蹤人口紀錄，辦理時許組長得知家屬家境貧困，無力負擔張女遷葬費用，再經家屬同意，轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，將擇日與家屬至屏東縣車城鄉無主墓區為張女起掘、火化及晉塔安奉，讓張女落葉歸根。

家屬獲得協助後，十分感動，再三向許組長致謝，感謝讓離家5年的姊姊有名有姓，不再是無主孤魂，彌補心中最大的遺憾。