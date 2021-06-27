屏東一對祖孫從祕魯返台確診，經基因比對發現感染Delta變種病毒（印度變異株），目前已12人染疫，其中6人確定感染Delta變種病毒。萬芳醫院精神科醫生潘建志表示，境外返國不能只針對7國強制入境普篩，所有國家都要如此，認為屏東光是關店3天不夠，應要升至四級警戒，立即停工、禁止移動。

潘建志昨（26）於個人臉書粉專《BillyPan 潘建志醫師》分析，Delta比Alpha（英國變異株）更讓人猝不及防。屏東祖孫傳染給白牌計程車司機一家人，再傳給倒垃圾的鄰居，Delta在家戶傳染力更強，只要居家隔離中有人確診，同住家人都會染疫，日前曾有人提出在家裡戴口罩清消的想法「太天真」，只能使用方艙醫院，家中一旦有人確診就移出。

再加上Delta潛伏期更短，12天內可傳播4次，每一次只花3天，比過去認知5天還要快許多，因此要搶在3天內匡列所有接觸個案非常困難。

因此潘建志認為，警戒等級有提升的必要，屏東目前已開始發放物資，但只要求商店、超商和菜市場等停止營業3日，「恐怕不行，要進入四級警戒」，並停工、停止移動。另外，台灣目前疫苗接種率還是太低，需要時間加緊施打，屏東楓港、善餘2村至少要全面封城兩周。

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