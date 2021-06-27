新冠病毒肆虐全球1年多，揭種疫苗成為熱門話題，卻有不肖份子動歪腦筋，製造假疫苗欺騙民眾施打。32歲印度女星米米查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）就是其中一個受害者，她在IG道出來龍去脈，引起熱議。

印度疫情非常嚴重，過去一周平均約5萬多人確診，甚至出現傳染力更強的Delta病毒，當地女藝人、同時也是議員的米米查克拉博蒂，受邀到加爾各答南部的某處接種中心施打疫苗，注射完畢後，她返家休息，卻發現手機沒有收到任何政府傳的疫苗接種資訊或證明，懷疑可能事有蹊蹺，火速報警處理。

根據印度綜合媒體報導，警方接獲報案後，經過搜查後發現米米查克拉博蒂接種的疫苗中心確實是假的，主嫌為一名男性，偽造假身分證和市府文件等，已在加爾各答等多個地點設立冒牌接種站，超過200位不知情的民眾已注射到盜版疫苗，警方當場逮捕該男性嫌犯。

對此，米米查克拉博蒂24日在IG拍了一段2分46秒的短影片，詳細的說明這一切的經過，表示當時收到嫌犯寄來的假文件，上面寫著希望她能接種疫苗；為了樹立好榜樣給民眾看，米米查克拉博蒂接受邀請，想不到因此受騙，打完盜版疫苗幾天後，身體還出現腹疼、燥熱流汗等不適症狀。

還好經過幾天的休養，米米查克拉博蒂身體狀況恢復良好，假疫苗的樣品也已送去化驗，結果會在4、5天後揭曉。她也向打到假疫苗的民眾喊話「我們都是受害者」，安慰他們假疫苗的成份無害，不需要太擔心。

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