桃園市龜山區幸福國小位處工業區附近，家長多是藍領階層，弱勢家庭的比例高達48％，校長謝月香推動閱讀，幫助孩子翻轉思想。她說：「幸福，有時也需要拆毀，拆毀身上的標籤以及自我設限，而閱讀就是突破限制的那一把鑰匙。」她最近被教育部選為教育家典範人物。

過去，幸福國小因設定為無圍牆友善社區學校，附近居民經常來此休憩運動，現在，為了幫助學生打造安全舒適的學習場域，謝月香只能選擇將校園四周圍起鐵圍籬，以阻隔複雜的外來份子破壞校園。不料此舉引來附近居民集結抗議，認為校方刻意造成民眾不便，引發對立。

謝月香才剛上任，學校與社區關係就處於緊張狀態，「校園如此髒亂，你們願意讓你們的孩子每天身處遭受汙染與受傷的風險中，還要辛苦打掃維持環境衛生嗎？請給我三個月的時間改善，還給孩子一個安全安心的讀書環境。」在謝月香直接又懇切的溝通下，戰爭暫時平息了。而接下來，她更要拆除孩子們生命中盤根錯節的鐵圍籬。

幸福國小家長多是藍領階層，弱勢家庭的比例高達48％，學生文化刺激較弱，學習意願也低落。謝月香鼓勵老師獲得閱讀認證，幫助孩子以自學方式閱讀，經過多年努力，學校整體閱讀能量大幅提升，連續兩年獲得桃園學校整體學力鑑定190多所國小的前10％，跨區就讀比例突破20％，每學年招生皆穩定上揚。

改變，難嗎？「要有愛、真誠與魄力」這是謝月香的教育理念，她相信要改變學生、老師甚至家長，必須憑藉愛與真誠，領導師生更要有魄力，凡事以身作則，而非空談，以避免校長這個職位的存在形式大於功能的可能。

「其實是孩子改變了我，讓我成長」，謝月香不以改變者自居，反而認為「孩子才是我人生的導師」。她說，小孩子的溝通通常很直接，喜歡就說喜歡，不喜歡就說不喜歡，而成熟的大人們，卻在人際溝通上有著更多心思與揣想，反而易生爭端，「從孩子們身上我學會了人際溝通的道理。」用溫柔的言語說出堅定的意志，這也是她能於社區居民抗爭中突圍，堅持做對的事情，帶領學校前進的原因。