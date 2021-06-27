美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）開發，經三期臨床實驗證明，效力達90.4％的蛋白質次單位疫苗NVX-CoV2373。經詢問Novavax公司，台灣政府目前並未與其接洽，且目前也沒計畫跟台灣政府談，台灣已經選擇透過COVAX方式取得NVX-CoV2373疫苗。

政治專欄作家陳少甫發信給Novavax詢問，關於NVX-CoV2373疫苗採購問題，是否只有政府能談採購，民間公司能否採買其疫苗？Novavax公司則回應，疫情期間只有政府會來談採購疫苗，不過他們也指出，「目前沒有跟台灣政府有任何聯繫，也沒有計劃與台灣政府洽簽合約。」

Novavax公司強調，台灣政府已經選擇透過COVAX方式取得其疫苗；目前他們也計劃向世界衛生組織（WHO）申請列入緊急使用清單（EUL），他們相信台灣會接受透過COVAX取得NVX-CoV2373疫苗。

陳少甫表示，在採購疫苗上，民進黨起先過度依賴國產疫苗，而對國際進口疫苗採取非常消極的態度，又對於台灣的防疫過度自滿和盲目樂觀，導致台灣出現如今嚴重的傷亡和各項資源短缺不足的情況。

陳少甫指出，雖然Novavax尚未取得WHO的EUL，但歐美等民主先進國家和亞洲的日本韓國等，都已陸續向Novavax採購大量的疫苗作為戰略儲備，反觀民進黨政府雖然將疫苗稱為戰略物資，但一年半沒有超前佈署，在台灣疫情爆發的此時此刻，蔡英文政府依然不願超前佈署。

陳少甫表示，根據Novavax電子郵件回應，政府至今應該是並未主動聯繫Novavax，而更人擔心的是，政府是否在其他家國際疫苗的採購上，也和Novavax一樣消極？倘若蔡英文政府至今仍為護航國產疫苗，一味坐等美日等國的救助，台灣人民在生命、身體健康乃至金錢財產上的損失，恐怕不是蔡英文總統一人就能負責的。