行政院長蘇貞昌27日視察國道三號高原交流道完工，面對外界質疑慈濟及國民黨地方政府希望採購過程受阻，蔡英文總統更與慈濟證嚴上人通過電話，對此蘇貞昌表示，因應疫情嚴峻，全球疫苗市場短缺，看到民間及企業團體各方願意透過管道採購，政府表達肯定及感謝，而台積電、鴻海先有聯絡，政府在前天都已簽屬好所有法律相關文件，希望兩家企業更努力早日買到一苗 政府盡一切給予協助，對於其他相關各方團體，政府都是用同樣積極態度協助，也希望各方力量一起合作，爭取到台灣最需要的疫苗。

而監察院針對防疫亂象擬約詢陳時中，蘇貞昌表示，大家看到去年一整年台灣防疫工作做到最好，現在因為變種病毒肆虐，疫情有新的衝擊，防疫團隊日以繼夜努力，不要在這時候反過來苛責陳時中及防疫團隊，「這樣不厚道也不公平」。但他也說，監察院如果要在這時間約詢，政府基於職權尊重不會迴避，相關事項也會妥為說明。

隨著Delta變種病毒侵台，新北市長侯友宜再度向中央開砲，不滿長期以來呼籲入境普篩的建議，不被總統蔡英文與行政院長蘇貞昌採納，對此蘇則回應，過去防疫工作隨時因應各種狀況做密切防守，面對新的變種病毒，也看到陳時中部長宣布因應新作法在居家隔離解除時都要採PCR陰性才能解隔，從各國經驗中也看到偽陽性、偽陰性等問題都不能掉以輕心，會把相關工作都做好。

對於疫情及三級警戒延長是否會影響到8月公投舉辦？蘇貞昌對此則說公投工作尊重中選會依職權行使獨立來做評定。